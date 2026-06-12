H2h Kakinada Kings vs Vijayawada Sunshiners T20 T20 Andhra Premier League 12.06.2026

T20

KAK
KAK

151

VIJ
VIJ

202

Kakinada Kings vs Vijayawada Sunshiners

T20, T20 Andhra Premier League

KAKKakinada Kings

VIJVijayawada Sunshiners