H2h Kakinada Kings vs Vijayawada Sunshiners T20 T20 Andhra Premier League 21.06.2026

T20

KAK
KAK

180

VIJ
VIJ

290

Kakinada Kings vs Vijayawada Sunshiners

T20, T20 Andhra Premier League

KAKKakinada Kings

151

VIJVijayawada Sunshiners

202

T20, T20 Andhra Premier League

KAKKakinada Kings

VIJVijayawada Sunshiners