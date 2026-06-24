H2h Royals of Rayalaseema vs Simhadri Vizag Lions T20 T20 Andhra Premier League 24.06.2026

T20

ROY
ROY

186

SIM
SIM

190

Royals of Rayalaseema vs Simhadri Vizag Lions

T20, T20 Andhra Premier League

SIMSimhadri Vizag Lions

217

ROYRoyals of Rayalaseema

158