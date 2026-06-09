H2h Simhadri Vizag Lions vs Kakinada Kings T20 T20 Andhra Premier League 09.06.2026

T20

SIM
SIM

148

KAK
KAK

219

Simhadri Vizag Lions vs Kakinada Kings

T20, T20 Andhra Premier League

SIMSimhadri Vizag Lions

KAKKakinada Kings