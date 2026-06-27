H2h Simhadri Vizag Lions vs Tungabhadra Warriors T20 T20 Andhra Premier League 27.06.2026

T20

SIM
SIM

161

TUN
TUN

140

Simhadri Vizag Lions vs Tungabhadra Warriors

T20, T20 Andhra Premier League

TUNTungabhadra Warriors

SIMSimhadri Vizag Lions