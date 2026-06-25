H2h Tungabhadra Warriors vs Kakinada Kings T20 T20 Andhra Premier League 25.06.2026

T20

TUN
TUN

158

KAK
KAK

161

Tungabhadra Warriors vs Kakinada Kings

T20, T20 Andhra Premier League

TUNTungabhadra Warriors

155

KAKKakinada Kings

189

T20, T20 Andhra Premier League

TUNTungabhadra Warriors

KAKKakinada Kings