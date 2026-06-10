H2h Servotech Siliguri Strikers vs Murshidabad Kueens T20 Bengal T20 League, Women 10.06.2026

T20

SER
SER

119

MUR
MUR

123

Servotech Siliguri Strikers vs Murshidabad Kueens

T20, Bengal T20 League, Women

MURMurshidabad Kueens

SERServotech Siliguri Strikers