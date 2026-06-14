H2h Adamas Howrah Warriors vs Shrachi Rarh Tigers T20 Bengal Pro T20 League 14.06.2026

T20

ADA
ADA

179

SHR
SHR

182

Adamas Howrah Warriors vs Shrachi Rarh Tigers

T20, Bengal Pro T20 League

ADAAdamas Howrah Warriors

SHRShrachi Rarh Tigers