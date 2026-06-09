H2h Lux Shyam Kolkata Tigers vs Adamas Howrah Warriors T20 Bengal Pro T20 League 09.06.2026

T20

LUX
LUX

149

ADA
ADA

124

Lux Shyam Kolkata Tigers vs Adamas Howrah Warriors

T20, Bengal Pro T20 League

LUXLux Shyam Kolkata Tigers

ADAAdamas Howrah Warriors