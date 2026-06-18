H2h Lux Shyam Kolkata Tigers vs Shrachi Rarh Tigers T20 Bengal Pro T20 League 18.06.2026

T20

LUX
LUX

165

SHR
SHR

166

Lux Shyam Kolkata Tigers vs Shrachi Rarh Tigers

T20, Bengal Pro T20 League

LUXLux Shyam Kolkata Tigers

SHRShrachi Rarh Tigers