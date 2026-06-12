H2h Lux Shyam Kolkata Tigers vs Sobisco Smashers Malda T20 Bengal Pro T20 League 12.06.2026

T20

LUX
LUX

92

SOB
SOB

93

Lux Shyam Kolkata Tigers vs Sobisco Smashers Malda

T20, Bengal Pro T20 League

LUXLux Shyam Kolkata Tigers

SOBSobisco Smashers Malda