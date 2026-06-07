H2h Rashmi Medinipur Wizards vs Adamas Howrah Warriors T20 Bengal Pro T20 League 07.06.2026

T20

RAS
RAS

106

ADA
ADA

187

Rashmi Medinipur Wizards vs Adamas Howrah Warriors

T20, Bengal Pro T20 League

RASRashmi Medinipur Wizards

ADAAdamas Howrah Warriors