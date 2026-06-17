H2h Rashmi Medinipur Wizards vs Servotech Siliguri Strikers T20 Bengal Pro T20 League 17.06.2026

T20

RAS
RAS

163

SER
SER

167

Rashmi Medinipur Wizards vs Servotech Siliguri Strikers

T20, Bengal Pro T20 League

SERServotech Siliguri Strikers

RASRashmi Medinipur Wizards