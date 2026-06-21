H2h Shrachi Rarh Tigers vs Sobisco Smashers Malda T20 Bengal Pro T20 League 21.06.2026

T20

SHR
SHR

165

SOB
SOB

97

Shrachi Rarh Tigers vs Sobisco Smashers Malda

T20, Bengal Pro T20 League

SHRShrachi Rarh Tigers

SOBSobisco Smashers Malda