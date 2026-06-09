H2h Sobisco Smashers Malda vs Servotech Siliguri Strikers T20 Bengal Pro T20 League 09.06.2026

T20

SOB
SOB

129

SER
SER

128

Sobisco Smashers Malda vs Servotech Siliguri Strikers

T20, Bengal Pro T20 League

SOBSobisco Smashers Malda

SERServotech Siliguri Strikers

T20, Bengal Pro T20 League

SOBSobisco Smashers Malda

SERServotech Siliguri Strikers