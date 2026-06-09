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Sobisco Smashers Malda vs Servotech Siliguri Strikers
>
H2h
H2h Sobisco Smashers Malda vs Servotech Siliguri Strikers T20 Bengal Pro T20 League 09.06.2026
Jun 09, 2026
T20
01:30
PM
SOB
129
SER
128
Results
Match Details
H2H
Sobisco Smashers Malda vs Servotech Siliguri Strikers
Jun 25, 2025
T20, Bengal Pro T20 League
Sobisco Smashers Malda
Servotech Siliguri Strikers
Jun 17, 2025
T20, Bengal Pro T20 League
Sobisco Smashers Malda
Servotech Siliguri Strikers