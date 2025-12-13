H2h Hobart Hurricanes vs Perth Scorchers T20 Big Bash League, Women 19.11.2026

T20

HOH
HOH
PES
PES
Hobart Hurricanes vs Perth Scorchers

T20, Big Bash League, Women

HOHHobart Hurricanes

141

PESPerth Scorchers

137

T20, Big Bash League, Women

HOHHobart Hurricanes

189

PESPerth Scorchers

186