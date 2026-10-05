Squads Melbourne Stars vs Hobart Hurricanes T20 Big Bash League, Women 29.10.2026

T20

MES
MES
HOH
HOH

Playing

MES
MES
HOH
HOH
First TeamSecond Team
Graham Heather

all rounder

Johnston Ruth

wicket keeper

Garth Kim

all rounder

Gibson Maisy

all rounder

Hayward Ella

all rounder

Jones Amy

wicket keeper

Kamboj Jasmine

no information yet

Kapp Marizanne

all rounder

Mackeon Ines

wicket keeper

McKenna Rhys

all rounder

Bench

MES
MES
HOH
HOH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet