Squads Melbourne Stars vs Hobart Hurricanes T20 Big Bash League, Women 29.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bouchier Maia
batsman
Graham Heather
all rounder
Day Sophie
bowler
Johnston Ruth
wicket keeper
Garth Kim
all rounder
Lee Lizelle
batsman
Gibson Maisy
all rounder
Sciver-Brunt Natalie Ruth
all rounder
Hayward Ella
all rounder
Silver-Holmes Hayley
bowler
Jones Amy
wicket keeper
Smith Lauren
bowler
Kamboj Jasmine
no information yet
Smith Linsey
bowler
Kapp Marizanne
all rounder
Strano Molly
bowler
Lanning Meg
batsman
Villani Elyse
batsman
Mackeon Ines
wicket keeper
Wyatt Danielle
batsman
McKenna Rhys
all rounder
Prestwidge Georgia
bowler
Reid Sophie
batsman
Sutherland Annabel
all rounder
Match has not started yet