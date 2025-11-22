H2h Perth Scorchers vs Adelaide Strikers T20 Big Bash League, Women 14.11.2026

T20

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Perth Scorchers vs Adelaide Strikers

T20, Big Bash League, Women

PESPerth Scorchers

159

ADSAdelaide Strikers

158

T20, Big Bash League, Women

ADSAdelaide Strikers

(11 ov.) 60/4

PESPerth Scorchers