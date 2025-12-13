H2h Perth Scorchers vs Hobart Hurricanes T20 Big Bash League, Women 27.11.2026

T20

PES
PES
HOH
HOH
Perth Scorchers vs Hobart Hurricanes

T20, Big Bash League, Women

HOHHobart Hurricanes

141

PESPerth Scorchers

137

T20, Big Bash League, Women

HOHHobart Hurricanes

189

PESPerth Scorchers

186