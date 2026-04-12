H2h Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans T20 Indian Premier League 12.04.2026

T20

Ekana Stadium

LSG
LSG

164

GT
GT

165

Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans

T20, Indian Premier League

GTGujarat Titans

202

LSGLucknow Super Giants

235

T20, Indian Premier League

LSGLucknow Super Giants

186

GTGujarat Titans

180