Gujarat Titans

Gujarat Titans

Country:India
Country Code:IND
Gender:Men
Name of the Team:Gujarat Titans
Owner of the Team:Torrent Group (67%) CVC Capital Partners (33%)
COO of the Company:Arvinder Singh
Captain of the Team:Shubman Gill
Head Coach of the Team:Ashish Nehra
Manager of the Team:Satyajit Parab

Players

2026 Players

Anuj Rawat

India

Ashok Sharma

India

Balapuwaduge Kusal Gimhan Mendis

Sri Lanka

Bhardwaj Sai Sudharsan

India

Gerald William Coetzee

South Africa

Glenn Dominic Phillips

New Zealand

Gurnoor Brar

India

Ishant Sharma

India

Jason Omar Holder

Barbados

Jayant Yadav

India

Joseph Charles Buttler

England

Kagiso Rabada

South Africa

Karim Janat

Afghanistan

Kulwant Khejroliya

India

Kumar Kushagra

India

Luke Wood

England

Madagamagamage Dasun Shanaka

Sri Lanka

Mahipal Krishan Lomror

India

Manav Jagdusakumar Suthar

India

Masood Shahrukh Khan

India

Mohammed Shami Ahmed

India

Mohammed Siraj

India

Mohd Arshad Khan

India

Muralikrishna Prasidh Krishna

India

Nishant Sunil Kumar Sindhu

India

Prithvi Raj Yarra

India

Rahul Tewatia

India

Rashid Khan Arman

Afghanistan

Ravisrinivasan Sai Kishore

India

Sherfane Rutherford

Guyana

Shubman Gill

India

Thomas Banton

England

Washington Sundar

India

Statistics

Indian Premier League 2026

Matches Played14
Won9
Drawn0
Lost5
No result0

Gujarat Titans Team Schedule & Results

Indian Premier League

ResultDelhi Capitals vs Gujarat Titans

Delhi Capitals vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

209

GT

GT

210

ResultLucknow Super Giants vs Gujarat Titans

Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Ekana Stadium

LSG

LSG

164

GT

GT

165

ResultGujarat Titans vs Kolkata Knight Riders

Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

181

KKR

KKR

180

ResultGujarat Titans vs Mumbai Indians

Gujarat Titans vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

100

MI

MI

199

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

206

GT

GT

205

ResultChennai Super Kings vs Gujarat Titans

Chennai Super Kings vs Gujarat Titans

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

158

GT

GT

162

ResultGujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru

Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

158

RCB

RCB

155

ResultGujarat Titans vs Punjab Kings

Gujarat Titans vs Punjab Kings

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

167

PBKS

PBKS

163

ResultRajasthan Royals vs Gujarat Titans

Rajasthan Royals vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

152

GT

GT

229

ResultGujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad

Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

168

SRH

SRH

86

ResultKolkata Knight Riders vs Gujarat Titans

Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

247

GT

GT

218

ResultGujarat Titans vs Chennai Super Kings

Gujarat Titans vs Chennai Super Kings

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

229

CSK

CSK

140

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

HPCA Stadium, Bangalore

RCB

RCB

254

GT

GT

162

ResultGujarat Titans vs Rajasthan Royals

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Ahmedabad

GT

GT

219

RR

RR

214

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium

RCB

RCB

161

GT

GT

155

Gujarat Titans News

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Meet the Gujarat Titans team, learn more about the players who will help you understand the essence of the matches played, what the team is all about, and what results it is ready to achieve on the cricket field.

Gujarat Titans Star Gets Recognition with India A Call-Up

Gujarat Titans Star Gets Recognition with India A Call-Up

Another Gujarat Titans star has received an opportunity to play for India A team. Yudhvir Singh suffered an injury during the tri-series in Sri Lanka. For a replacement, the team has called upon Gujarat Titans bowler, Ashok Sharma, who impressed with his performances this season.

Gujarat Titans04:18 PM, 01 June, 2026

IPL 2026 Final Creates History with Massive Audience Across Platforms

Gujarat Titans04:15 PM, 01 June, 2026

Twitter Flooded with Memes and Emotions After RCBs Title Defence

Gujarat Titans02:16 PM, 01 June, 2026

GT Team Bus Suffers Fire Breakout Post-Final, No Major Injuries Reported

Gujarat Titans03:21 PM, 31 May, 2026

Twitter Can’t Keep Calm as RCB Face GT in IPL 2026 Final

Gujarat Titans has been one of the most dominant franchises in the Indian Premier League lately, and it was founded ahead of the IPL 2022 season. Following the inclusion of two new teams in 2022, Gujarat and Lucknow franchises were being sold in the auction. CVC Capital Partners bought the team in a bid in October 2021 for a massive total of 5625 crore INR. Since then, they have also been announced as the Gujarat IPL team owner. They have played a total of three seasons in the tournament, out of which the team also reached finals in two of them. Take a look at this blog to learn more about the GT IPL team.

Throughout the Years

Gujarat Titans has been a part of the Indian Premier League since the 2022 season and has established themselves as a dominant force in the tournament. Although the previous season did not go well for the team, it is expected to make a comeback in the IPL 2025 season.

Gujarat Titans 2.

IPL 2022

After the team franchise was sold ahead of the IPL 2022 season, the auction process started, and Hardik Pandya was ultimately appointed as the team's first captain. Playing its first season in the Indian Premier League, the Gujarat Titans were easily able to dominate in the league stages, as they finished at the top spot with 10 wins in 14 matches. In the first qualifier, they went against the Rajasthan Royals and were also able to secure a dominant win by 7 wickets. Later in the tournament finals, the team faced the Rajasthan Royals. The results were the same, with the Gujarat Titans winning their maiden IPL title by defeating the Rajasthan Royals by 7 wickets. Hardik Pandya was the top run scorer for the team with 487 runs, and Mohammed Shami led the wicket-taking charts with 20 wickets.

IPL 2023

Continuing its dominance in the Indian Premier League, the Gujarat Titans were also able to perform well in the IPL 2023 season. In the league stages, they were able to finish at the top spot once again, having secured wins in 10 out of 14 matches. As the team went into the playoffs, they faced Chennai Super Kings in the first qualifier. Unfortunately, they lost the game by 15 runs and went on to face the Mumbai Indians in the second qualifier. GT was able to bounce back quickly after the loss, as they defeated the Mumbai Indians by 62 runs to reach the finals again. The finals were intense against Chennai Super Kings, as CSK won the match with 5 wickets and no balls remaining, with Gujarat missing out on their second consecutive title. Shubman Gill was the top run scorer for the team with 890 runs, and Mohammed Shami was once again the leading wicket-taker with 28 wickets.

IPL 2024

The 2024 season was one that the Gujarat Titans and their fans would like to forget, as the team's performance dropped drastically this season. One of the major reasons behind the same was a change in captaincy, as the Mumbai Indians bought Hardik Pandya, and Shubman Gill was appointed as the new captain of the team. This also led to a drop in the team's performance, as they finished in 8th spot in the league stages with just 5 wins in 14 matches. Sai Sudharsan was the top run scorer for the team this season with 527 runs, and Mohit Sharma was the leading wicket-taker with 13 wickets.

IPL 2025

Gujarat Titans showed strong progress in the 2025 season under captain Shubman Gill. The team finished 3rd in the league stage with 9 wins out of 14 matches, which marked a clear improvement compared to 2024. They reached the playoffs but lost in the Eliminator, which ended their run before the final. Even with that result, the season showed that the team was back on track and able to compete at a high level again. Sai Sudharsan had an outstanding year and became the top run scorer of the tournament with 759 runs. Shubman Gill and Jos Buttler also added important runs and supported the batting unit well. In bowling, Prasidh Krishna stood out with 25 wickets and ranked among the leading bowlers of the season. Mohammed Siraj and Sai Kishore also played key roles and helped strengthen the attack.

Can the Gujarat Titans Bounce Back in the 2026 Season?

Gujarat Titans go into the 2026 season with confidence after a strong 2025 performance. The squad looks balanced, with reliable batters like Shubman Gill and Sai Sudharsan, along with experienced players such as Jos Buttler and Rashid Khan.

The bowling unit has depth with Kagiso Rabada, Mohammed Siraj, and Prasidh Krishna leading the attack. Leadership under Gill and guidance from coach Ashish Nehra bring stability to the team.

The next step for the Gujarat Titans is to turn playoff qualification into a title win. If key players keep their form and the team performs well in knockout matches, they have a real chance to fight for the IPL 2026 trophy.

Another teams

Windward Islands Volcanoes

Windward Islands Volcanoes

Netherlands

Netherlands

Punjab Kings

Punjab Kings

Oeiras Cc

Oeiras Cc

Barbados Pride

Barbados Pride

Rajasthan Royals

Rajasthan Royals

Istanbul Ksk

Istanbul Ksk

Ireland

Ireland

Falcons

Falcons

Mumbai Indians

Mumbai Indians