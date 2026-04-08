Indian Premier League
Delhi Capitals vs Gujarat Titans
Indian Premier League
Arun Jaitley Stadium, Delhi
DC
209
GT
210
Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans
Indian Premier League
Ekana Stadium
LSG
164
GT
165
Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders
Indian Premier League
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
GT
181
KKR
180
Gujarat Titans vs Mumbai Indians
Indian Premier League
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
GT
100
MI
199
Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans
Indian Premier League
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore
RCB
206
GT
205
Chennai Super Kings vs Gujarat Titans
Indian Premier League
MA Chidambaram Stadium, Chennai
CSK
158
GT
162
Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru
Indian Premier League
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
GT
158
RCB
155
Gujarat Titans vs Punjab Kings
Indian Premier League
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
GT
167
PBKS
163
Rajasthan Royals vs Gujarat Titans
Indian Premier League
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
RR
152
GT
229
Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad
Indian Premier League
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
GT
168
SRH
86
Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans
Indian Premier League
Eden Gardens Stadium, Kolkata
KKR
247
GT
218
Gujarat Titans vs Chennai Super Kings
Indian Premier League
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
GT
229
CSK
140
Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans
Indian Premier League
HPCA Stadium, Bangalore
RCB
254
GT
162
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals
Indian Premier League
Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Ahmedabad
GT
219
RR
214
Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans
Indian Premier League
M.Chinnaswamy Stadium
RCB
161
GT
155