Squads Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans T20 Indian Premier League 12.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Marsh Mitchell
all rounder
Gill Shubman
batsman
Markram Aiden
all rounder
Sudharsan Sai
batsman
Pant Rishabh
wicket keeper
Buttler Jos
wicket keeper
Badoni Ayush
batsman
Sundar Washington
all rounder
Pooran Nicholas
wicket keeper
Phillips Glenn
all rounder
Samad Abdul
batsman
Tewatia Rahul
all rounder
Choudhary M
wicket keeper
Khan Rashid
bowler
Khan Avesh
bowler
Rabada Kagiso
bowler
Shami Mohammed
bowler
Siraj Mohammed
bowler
Singh Rathi Digvesh
no information yet
Sharma Ashok
bowler
Yadav Prince
no information yet
Krishna Prasidh
bowler
Linde George
all rounder
Khan Shahrukh
batsman
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Shahbaz
all rounder
Banton Tom
batsman
Breetzke Matthew
wicket keeper
Brar Gurnoor
bowler
Hasaranga Wanindu
all rounder
Holder Jason
all rounder
Inglis Josh
wicket keeper
Khan Mohd Arshad
bowler
Khan Mohsin
bowler
Kishore Sai
bowler
Kulkarni Arshin
all rounder
Kushagra Kumar
wicket keeper
Nortje Anrich
bowler
Raj Prithvi
bowler
Raghuwanshi Akshat
batsman
Rawat Anuj
wicket keeper
Siddharth Manimaran
bowler
Sharma Ishant
bowler
Singh Akash Maharaj
no information yet
Sindhu Nishant
all rounder
Singh Himmat
batsman
Suthar Manav
bowler
Tendulkar Arjun Sachin
bowler
Wood Luke
bowler
Tiwari Naman
no information yet
Yadav Jayant
bowler
Yadav Mayank
bowler