Squads Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans T20 Indian Premier League 12.04.2026

T20

Ekana Stadium

LSG
LSG

164

GT
GT

165

Playing

LSG
LSG
GT
GT
First TeamSecond Team
Marsh Mitchell

all rounder

Markram Aiden

all rounder

Pant Rishabh

wicket keeper

Buttler Jos

wicket keeper

Pooran Nicholas

wicket keeper

Phillips Glenn

all rounder

Tewatia Rahul

all rounder

Choudhary M

wicket keeper

Singh Rathi Digvesh

no information yet

Yadav Prince

no information yet

Linde George

all rounder

Bench

LSG
LSG
GT
GT
First TeamSecond Team
Ahmed Shahbaz

all rounder

Banton Tom

batsman

Breetzke Matthew

wicket keeper

Holder Jason

all rounder

Inglis Josh

wicket keeper

Kulkarni Arshin

all rounder

Kushagra Kumar

wicket keeper

Rawat Anuj

wicket keeper

Singh Akash Maharaj

no information yet

Sindhu Nishant

all rounder

Wood Luke

bowler

Tiwari Naman

no information yet