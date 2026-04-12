Results Score Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans T20 Indian Premier League 12.04.2026
Best Players
|batter
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|Buttler Joswicket keeper
|60
|37
|11
|0
|162.16
|Gill Shubmanbatsman
|56
|40
|6
|1
|140
|bowler
|O
|M
|R
|W
|ECO
|WD
|NB
|Shami Mohammedbowler
|4
|0
|36
|1
|9
|0
|0
|Singh Rathi Digvesh
|4
|0
|31
|1
|7.75
|1
|0
Latest Highlights
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18.4
1
Full, outside off stump. W Sundar pushes forward and drives for a run.
18.3
.
Pitched up, on line. W Sundar pushes forward and plays a defensive stroke
18.2
1
Good length from Markram, pitching on leg and angling across Tewatia. He pushes forward and outside edges for a single run behind square.