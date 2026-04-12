Results Score Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans T20 Indian Premier League 12.04.2026

T20

Ekana Stadium

LSG
LSG

164

GT
GT

165

Best Players

batterRB4s6sSR
Buttler Joswicket keeper6037110162.16
Gill Shubmanbatsman564061140
bowlerOMRWECOWDNB
Shami Mohammedbowler40361900
Singh Rathi Digvesh403117.7510

Latest Highlights

18.4
1

Full, outside off stump. W Sundar pushes forward and drives for a run.

18.3
.

Pitched up, on line. W Sundar pushes forward and plays a defensive stroke

18.2
1

Good length from Markram, pitching on leg and angling across Tewatia. He pushes forward and outside edges for a single run behind square.

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