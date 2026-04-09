Lucknow Super Giants

Lucknow Super Giants

Country:India
Country Code:IND
Gender:Men
Name of the Team:Lucknow Super Giants
Owner of the Team:RPSG Group
CEO of the Company:Sanjiv Goenka
Captain of the Team:Rishabh Pant
Head Coach of the Team:Andy Flower
Manager of the Team:Saumyadeep Pyne

Players

2026 Players

Abdul Samad Farooq

India

Aiden Kyle Markram

South Africa

Akash Deep

India

Akash Maharaj Singh

India

Akshat Raghuwanshi

India

Anrich Nortje

South Africa

Arjun Sachin Tendulkar

India

Arshin Atul Kulkarni

India

Aryan Juyal

India

Avesh Khan

India

Ayush Badoni

India

David Andrew Miller

South Africa

Digvesh Singh Rathi

India

George Fredrik Linde

South Africa

Himmat Singh

India

Joshua Patrick Inglis

Australia

M Choudhary

India

Manimaran Siddharth

India

Matthew Breetzke

South Africa

Mayank Yadav

India

Mitchell Ross Marsh

Australia

Mohammed Shami Ahmed

India

Mohsin Khan

India

Naman Tiwari

India

Nicholas Pooran

Trinidad and Tobago

Pinnaduwage Wanindu Hasaranga De Silva

Sri Lanka

Prince Yadav

India

Prince Yadav

India

Rajvardhan Hangargekar

India

Ravi Bishnoi

India

Rishabh Rajendra Pant

India

Shahbaz Ahmed

India

Shamar Joseph

India

Shardul Narendra Thakur

India

William O'Rourke

New Zealand

Yuvraj Chaudhary

India

Statistics

Indian Premier League 2026

Matches Played14
Won4
Drawn0
Lost10
No result0

Lucknow Super Giants Team Schedule & Results

Indian Premier League

ResultKolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants

Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

181

LSG

LSG

182

ResultLucknow Super Giants vs Gujarat Titans

Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Ekana Stadium

LSG

LSG

164

GT

GT

165

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants

Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

149

LSG

LSG

146

ResultPunjab Kings vs Lucknow Super Giants

Punjab Kings vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Punjab Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

254

LSG

LSG

200

ResultLucknow Super Giants vs Rajasthan Royals

Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Ekana Stadium, Lucknow

LSG

LSG

119

RR

RR

159

ResultLucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders

Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

LSG

LSG

155 & 1

KKR

KKR

155 & 4

ResultMumbai Indians vs Lucknow Super Giants

Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

229

LSG

LSG

228

ResultLucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru

Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

LSG

LSG

209

RCB

RCB

203

ResultChennai Super Kings vs Lucknow Super Giants

Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

208

LSG

LSG

203

ResultLucknow Super Giants vs Chennai Super Kings

Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings

Indian Premier League

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

LSG

LSG

188

CSK

CSK

187

ResultRajasthan Royals vs Lucknow Super Giants

Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

225

LSG

LSG

220

ResultLucknow Super Giants vs Punjab Kings

Lucknow Super Giants vs Punjab Kings

Indian Premier League

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

LSG

LSG

196

PBKS

PBKS

200

Lucknow Super Giants News

View all

Get to know Lucknow Super Giants, learn everything first about the players of this cricket team, how they prepare for the upcoming matches, what motivates them to go out on the field every time and beat their cricket opponents.

Rishabh Pant-Kuldeep Yadav Trade Sends Shockwaves Through IPL

Rishabh Pant-Kuldeep Yadav Trade Sends Shockwaves Through IPL

The first ever trade for the IPL 2027 season has officially taken place. Rishabh Pant is now back with Delhi Capitals for a total of 15 crore rupees. And in his place, Lucknow Super Giants have taken Kuldeep Yadav to their line-up for 13.5 crore rupees.

Lucknow Super Giants06:28 PM, 29 May, 2026

Major Shake-Up at LSG as Rishabh Pant Relinquishes Captaincy

Lucknow Super Giants05:40 PM, 24 May, 2026

Twitter Cant Keep Calm After Punjab Kings Break Losing Streak

Lucknow Super Giants08:25 PM, 22 May, 2026

AI Simulation, LSG vs PBKS | Mayank Yadav’s fiery spell seals tense Lucknow win

Lucknow Super Giants05:31 PM, 20 May, 2026

Vaibhav Suryavanshi Explains Viral Celebration Against LSG

Lucknow Super Giants had a mixed IPL 2025 season, finishing with 6 wins in 14 matches and missing out on the playoff spots.

The team started well in parts of the tournament but failed to maintain consistency across matches. Batting performances from Rishabh Pant and Nicholas Pooran helped in several games, while bowling struggled in pressure situations.

Throughout the Years

Lucknow Super Giants have been among the consistent performers in the Indian Premier League, as the team has been to the playoffs in two of the three seasons they have played.

By IPL 2026, LSG is seen as a competitive side with a strong mix of experienced international players and young Indian talent.

Lucknow Super Giants.

IPL 2022

Lucknow Super Giants played its first IPL season in 2022 and was able to showcase impressive performances. The team finished in 3rd spot in the league stages, with 9 wins in 14 matches. However, in the Eliminator match, they lost the game against Royal Challengers Bangalore by 14 runs, as Rajat Patidar from RCB smashed a century to help his team win. LSG's run in its first playoffs was short, but the team was able to showcase its dominance. KL Rahul was the top run scorer for the team with 616 runs, and Avesh Khan was the leading wicket-taker with 18 wickets.

IPL 2023

Continuing its dominance in the league stages of the Indian Premier League, Lucknow Super Giants was once again able to secure a spot in the tournament playoffs. With 8 wins in 14 matches, the team was able to end up at the 3rd spot once again in the league stages. This time also, LSG lost the Eliminator match against the Mumbai Indians by 81 runs, missing out on their opportunity to reach the finals once again. Marcus Stoinis was the top run scorer for the team with 408 runs, and Ravi Bishnoi was the leading wicket-taker with 16 wickets.

IPL 2024

In the IPL 2024 season, Lucknow Super Giants' performance dropped drastically, as it was also the first time the team missed out on the playoffs. With just 7 wins in 14 matches, the team ended up in the league stages at the 7th spot and also had some controversies between its former captain, KL Rahul, and owner Sanjeev Goenka. KL Rahul was once again the top run scorer for the team with 520 runs, and Naveen-ul-Haq was the leading wicket-taker with 14 wickets.

IPL 2025

Lucknow Super Giants entered the 2025 season with Rishabh Pant as the new captain. The squad included several new additions, which changed the team combination compared to previous seasons.

The team secured 6 wins in 14 matches and finished outside the playoff positions. There were strong individual performances, but results were inconsistent across the league stage.

The bowling unit had experienced names, but execution in crucial moments affected outcomes. The season showed the need for better balance in both the batting and bowling departments.

Can Lucknow Super Giants Win Maiden Title in IPL 2026?

Being among the few franchises in the Indian Premier League history to have not won the IPL, Lucknow Super Giants enters the next season with full hopes to secure a win and dominate throughout the season. It was also recently announced that Rishabh Pant is the new captain of the team, who'll also aim to achieve new heights in the IPL. Lucknow IPL team 2025 players list includes various new names this time, who will be a part of the team in the upcoming season, with players like David Miller, Aiden Markram, Akash Deep, and various others joining the team.

After IPL 2025, Lucknow Super Giants moves into the 2026 season with a more settled squad under Rishabh Pant. The batting unit includes players like Pooran, Markram, and Marsh, while young players add depth.

The bowling lineup, led by Mohammed Shami, Mayank Yadav, and Anrich Nortje, gives the team strong pace options.

Lucknow’s chances in IPL 2026 depend on consistent performances across matches and better results in close games. A strong run in the league stage can help the team reach the playoffs and compete for its first IPL title.

Another teams

Oeiras Cc

Oeiras Cc

Rajasthan Royals

Rajasthan Royals

Istanbul Ksk

Istanbul Ksk

Falcons

Falcons

Mumbai Indians

Mumbai Indians

Ariana Kif

Ariana Kif

Punjab Lions Nicosia

Punjab Lions Nicosia

Sunrisers Hyderabad

Sunrisers Hyderabad

Delhi Capitals

Delhi Capitals

Chennai Super Kings

Chennai Super Kings