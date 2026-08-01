Highlights Colombo Kaps vs Galle Gallants T20 T20 Lanka Premier League 01.08.2026

T20

COL
COL

188

GAL
GAL

201

19.4
W

Malinga to Sahan, 1 run, appeal, wicket (run out - Mondol)

19.3
1

Malinga to Mondol, bye

19.2
4

Malinga to Mondol, 4 runs

19.1
.

Malinga to Mondol, 0 runs

18.6
1

Javed to Mondol, 1 run

18.5
W

appeal, wicket (caught - M Rathnayaka)

18.4
1

Javed to Sahan, bye

18.3
1

Javed to M Rathnayaka, 1 run

18.2
.

Javed to M Rathnayaka, 0 runs

18.1
6

Javed to M Rathnayaka, 6 runs

17.6
.

Malinga to Sahan, 0 runs

17.5
W

Malinga to Tharupathi, appeal, wicket (caught - Tharupathi)

17.4
4

Malinga to Tharupathi, 4 runs

17.3
1

Malinga to M Rathnayaka, 1 run

17.2
.

Malinga to M Rathnayaka, 0 runs

17.1
.

Malinga to M Rathnayaka, 0 runs

16.6
4

Javed to Tharupathi, 4 runs

16.5
6

Javed to Tharupathi, 6 runs

16.4
4

Javed to Tharupathi, 4 runs

16.3
1

Javed to M Rathnayaka, 1 run

16.2
2

M Rathnayaka plays a defensive stroke for a pair of runs.

16.1
1

Javed to Tharupathi, 1 run

15.6
2

Ratnayake to M Rathnayaka, 2 runs

15.5
1

Ratnayake to Tharupathi, 1 run

15.4
2

Ratnayake to Tharupathi, 2 runs

15.3
1

Ratnayake to M Rathnayaka, 1 run

15.2
.

Ratnayake to M Rathnayaka, 0 runs

15.2
1

Ratnayake to M Rathnayaka, wide

15.1
.

Ratnayake to M Rathnayaka, 0 runs

14.6
6

Colombage to Tharupathi, 6 runs

14.5
.

Colombage to Tharupathi, appeal

14.5
1w

Colombage to Tharupathi, wide, appeal, review

14.4
.

Colombage to Tharupathi, 0 runs

14.3
1

Colombage to M Rathnayaka, 1 run

14.2
.

Colombage to M Rathnayaka, 0 runs

14.1
.

Colombage to M Rathnayaka, appeal

13.6
6

Malinga to Tharupathi, 6 runs

13.5
1

Malinga to M Rathnayaka, 1 run

13.4
4

Malinga to M Rathnayaka, 4 runs

13.3
1

Malinga to Tharupathi, 1 run

13.3
1

Malinga to Tharupathi, wide

13.2
1

Malinga to M Rathnayaka, 1 run

13.1
W

Malinga to Neesham, appeal, wicket (caught - Neesham)

12.6
1

Colombage to Neesham, 1 run

12.5
6

Colombage to Neesham, 6 runs

12.4
4

Colombage to Neesham, 4 byes, appeal

12.3
4

Colombage to Neesham, 4 runs

12.2
4

Colombage to Neesham, 4 runs

12.1
1

Colombage to Tharupathi, bye

11.6
.

Ratnayake to Neesham, 0 runs

11.5
.

Ratnayake to Neesham, 0 runs

11.4
1

Ratnayake to Tharupathi, 1 run

11.3
W

Ratnayake to Liyanage, appeal, review (out => out), wicket (lbw - Liyanage)

11.2
4

Ratnayake to Liyanage, 4 runs

11.1
1

Ratnayake to Neesham, 1 run

10.6
1

Colombage to Neesham, 1 run

10.5
1

Colombage to Liyanage, 1 run

10.4
W

Colombage to McDermott, appeal, wicket (caught - McDermott)

10.3
1

Colombage to Neesham, 1 run

10.2
1

Colombage to McDermott, 1 run

10.1
2

Colombage to McDermott, 2 runs

9.6
.

Ratnayake to Neesham, 0 runs

9.5
1

Ratnayake to McDermott, 1 run

9.4
4

Ratnayake to McDermott, 4 runs

9.3
2

Ratnayake to McDermott, 2 runs

9.2
6

Ratnayake to McDermott, 6 runs

9.1
1

Ratnayake to Neesham, 1 run

8.6
1

Mohammad Nawaz to Neesham, 1 run

8.5
.

Mohammad Nawaz to Neesham, 0 runs

8.4
W

Mohammad Nawaz to Bandara, appeal, wicket (stumped - Bandara)

8.3
1

Mohammad Nawaz to McDermott, 1 run

8.2
1

Mohammad Nawaz to Bandara, 1 run

8.2
1

Mohammad Nawaz to Bandara, wide

8.1
1

Mohammad Nawaz to McDermott, 1 run

7.6
1

Colombage to McDermott, 1 run

7.5
1

Colombage to Bandara, 1 run

7.4
1

Colombage to McDermott, 1 run

7.3
1

Colombage to Bandara, 1 run

7.2
1

Colombage to McDermott, 1 run

7.1
.

Colombage to McDermott, 0 runs

6.6
W

Mohammad Nawaz to Kamindu Mendis, appeal, wicket (lbw - Kamindu Mendis)

6.5
1

Mohammad Nawaz to McDermott, 1 run

6.4
1

Mohammad Nawaz to Kamindu Mendis, 1 run

6.3
W

Mohammad Nawaz to Samarawickrama, appeal, wicket (caught - Samarawickrama)

6.2
1

Mohammad Nawaz to McDermott, 1 run

6.1
.

Mohammad Nawaz to McDermott, 0 runs

5.6
.

Malinga to Samarawickrama, 0 runs

5.5
6

Malinga to Samarawickrama, 6 runs

5.5
1

Malinga to Samarawickrama, wide

5.4
6

Malinga to Samarawickrama, 6 runs

5.3
4

Malinga to Samarawickrama, 4 runs, appeal

5.2
1

Malinga to McDermott, 1 run

5.1
1

Malinga to Samarawickrama, 1 run

4.6
4

Mohammad Nawaz to McDermott, 4 runs

4.5
.

Mohammad Nawaz to McDermott, appeal

4.4
.

Mohammad Nawaz to McDermott, appeal

4.3
1

Mohammad Nawaz to Samarawickrama, leg bye

4.2
.

Mohammad Nawaz to Samarawickrama, 0 runs

4.2
1w

Mohammad Nawaz to Samarawickrama, wide, appeal

4.1
.

Mohammad Nawaz to Samarawickrama, 0 runs

3.6
.

Javed to McDermott, 0 runs

3.5
.

Javed to McDermott, 0 runs

3.4
1

Javed to Samarawickrama, 1 run

3.3
4

Javed to Samarawickrama, 4 runs

3.2
.

Javed to Samarawickrama, 0 runs

3.1
4

Javed to Samarawickrama, 4 runs

2.6
2

Mohammad Nawaz to McDermott, 2 runs

2.5
.

Mohammad Nawaz to McDermott, 0 runs

2.4
.

Mohammad Nawaz to McDermott, 0 runs

2.3
4

Mohammad Nawaz to McDermott, 4 runs

2.2
4

Mohammad Nawaz to McDermott, 4 runs

2.1
1

Mohammad Nawaz to Samarawickrama, 1 run

1.6
.

Javed to McDermott, 0 runs

1.5
W

Javed to RA Hermann, appeal, wicket (caught - RA Hermann)

1.5
1

Javed to RA Hermann, wide

1.3
.

Javed to RA Hermann, 0 runs

1.2
.

Javed to RA Hermann, 0 runs

1.1
1

Javed to Samarawickrama, 1 run

1.1
1

Javed to Samarawickrama, wide

0.6
.

Ratnayake to RA Hermann, 0 runs

0.5
1

Ratnayake to Samarawickrama, 1 run

0.4
.

Ratnayake to Samarawickrama, 0 runs

0.3
4

Ratnayake to Samarawickrama, 4 runs

0.2
4

Ratnayake to Samarawickrama, 4 runs

0.1
1

Ratnayake to RA Hermann, 1 run

19.6
1

Neesham to Shanaka, 1 run

19.5
1

Neesham to Mohammad Nawaz, bye

19.4
3

Neesham to Shanaka, 3 runs

19.3
6

Neesham to Shanaka, 6 runs

19.3
1

Neesham to Shanaka, wide

19.2
6

Neesham to Shanaka, 6 runs

19.1
4

Neesham to Shanaka, 4 runs

18.6
1

M Rathnayaka to Shanaka, leg bye

18.5
.

M Rathnayaka to Shanaka, 0 runs

18.3
.

M Rathnayaka to Mohammad Nawaz, 0 runs

18.2
6

M Rathnayaka to Mohammad Nawaz, 6 runs

18.1
W

M Rathnayaka to Asalanka, appeal, wicket (caught - Asalanka)

17.6
1

Sahan to Asalanka, 1 run

17.5
1

Sahan to Shanaka, 1 run

17.4
W

Sahan to Arachchige, appeal, wicket (stumped - Arachchige)

17.3
.

Sahan to Arachchige, 0 runs

17.2
4

Back-to-back boundaries! Arachchige plays a defensive stroke for 4 runs.

17.1
1

Sahan to Asalanka, 1 run

16.6
1

Asalanka defends for one run.

16.5
4

Mujeeb Ur Rahman to Asalanka, 4 runs

16.4
1

Mujeeb Ur Rahman to Arachchige, 1 run

16.3
4

Mujeeb Ur Rahman to Arachchige, 4 runs

16.2
.

Mujeeb Ur Rahman to Arachchige, 0 runs

16.1
1

Mujeeb Ur Rahman to Asalanka, 1 run

15.6
2

Kamindu Mendis to Arachchige, 2 runs

15.5
1

Kamindu Mendis to Asalanka, 1 run

15.4
1

Kamindu Mendis to Arachchige, 1 run

15.3
6

Kamindu Mendis to Arachchige, 6 runs

15.2
.

Kamindu Mendis to Arachchige, 0 runs

15.1
1

Kamindu Mendis to Asalanka, 1 run

14.6
1

Mujeeb Ur Rahman to Arachchige, leg bye

14.5
1

Mujeeb Ur Rahman to Asalanka, 1 run

14.4
.

Mujeeb Ur Rahman to Asalanka, 0 runs

14.3
.

Mujeeb Ur Rahman to Asalanka, 0 runs

14.2
1

Mujeeb Ur Rahman to Arachchige, 1 run

14.1
2

Mujeeb Ur Rahman to Arachchige, 2 runs

13.6
1

Kamindu Mendis to Arachchige, 1 run

13.5
1

Kamindu Mendis to Asalanka, 1 run

13.4
1

Kamindu Mendis to Arachchige, 1 run

13.3
2

Kamindu Mendis to Arachchige, 2 runs

13.2
4

Kamindu Mendis to Arachchige, 4 runs

13.1
.

Kamindu Mendis to Arachchige, 0 runs

12.6
4

Mondol to Asalanka, 4 runs

12.5
1

Mondol to Arachchige, 1 run

12.4
6

Mondol to Arachchige, 6 runs

12.3
4

Mondol to Arachchige, 4 runs

12.2
1

Mondol to Asalanka, 1 run

12.1
1

Mondol to Arachchige, 1 run

11.6
4

Kamindu Mendis to Asalanka, 4 runs

11.5
1

Kamindu Mendis to Arachchige, 1 run

11.4
.

Kamindu Mendis to Arachchige, 0 runs

11.3
.

Kamindu Mendis to Arachchige, appeal

11.2
.

Kamindu Mendis to Arachchige, appeal

11.1
.

Kamindu Mendis to Arachchige, 0 runs

10.6
1

Neesham to Arachchige, 1 run

10.4
W

Neesham to Chamika Karunaratne, appeal, wicket (caught - Chamika Karunaratne)

10.3
.

Neesham to Chamika Karunaratne, 0 runs

10.3
1

Neesham to Chamika Karunaratne, wide

10.3
1

Neesham to Chamika Karunaratne, wide

10.3
1

Neesham to Chamika Karunaratne, wide

10.2
2

Neesham to Chamika Karunaratne, 2 runs

10.2
1

Neesham to Chamika Karunaratne, wide

10.1
1

Neesham to Asalanka, 1 run

9.6
W

Tharupathi to Kalupahana, appeal, wicket (bowled - Kalupahana)

9.5
6

Tharupathi to Kalupahana, 6 runs

9.4
.

Tharupathi to Kalupahana, 0 runs

9.3
.

Tharupathi to Kalupahana, 0 runs

9.2
1

Tharupathi to Asalanka, 1 run

9.1
6

Tharupathi to Asalanka, 6 runs

8.6
.

Neesham to Kalupahana, 0 runs

8.5
1

Neesham to Asalanka, 1 run

8.4
1

Neesham to Kalupahana, leg bye

8.3
.

Neesham to Kalupahana, 0 runs

8.2
.

Neesham to Kalupahana, 0 runs

8.1
.

Neesham to Kalupahana, 0 runs

7.6
1

Tharupathi to Kalupahana, 1 run

7.5
1

Tharupathi to Asalanka, 1 run

7.4
.

Tharupathi to Asalanka, 0 runs

7.3
1

Tharupathi to Kalupahana, 1 run

7.2
.

Tharupathi to Kalupahana, 0 runs

7.1
.

Tharupathi to Kalupahana, 0 runs

6.6
1

Neesham to Kalupahana, 1 run

6.5
2

Neesham to Kalupahana, 2 runs

6.4
2

Neesham to Kalupahana, 2 runs

6.3
1lb

Neesham to Asalanka, leg bye, appeal

6.2
.

Neesham to Asalanka, 0 runs

6.1
1lb

Neesham to Kalupahana, leg bye, appeal

5.6
6

Sahan to Asalanka, 6 runs

5.5
1

Sahan to Kalupahana, 1 run

5.4
6

Sahan to Kalupahana, 6 runs

5.3
.

Sahan to Kalupahana, appeal

5.2
1

Sahan to Asalanka, 1 run

5.2
1

Sahan to Asalanka, wide

5.1
.

Sahan to Asalanka, 0 runs

4.6
.

M Rathnayaka to Kalupahana, 0 runs

4.5
1

M Rathnayaka to Asalanka, 1 run

4.4
4

M Rathnayaka to Asalanka, 4 runs

4.3
2

M Rathnayaka to Asalanka, 2 runs

4.2
.

M Rathnayaka to Asalanka, 0 runs

3.6
W

Sahan to Harper, appeal, wicket (bowled - Harper)

3.5
4

Sahan to Harper, 4 runs

3.4
.

Sahan to Harper, 0 runs

3.3
1

Sahan to Asalanka, 1 run

3.2
1

Sahan to Harper, 1 run

3.1
.

Sahan to Harper, 0 runs

2.6
4

Mujeeb Ur Rahman to Asalanka, 4 runs

2.5
1

Mujeeb Ur Rahman to Harper, 1 run

2.4
.

Mujeeb Ur Rahman to Harper, 0 runs

2.3
.

Mujeeb Ur Rahman to Harper, 0 runs

2.2
4

Mujeeb Ur Rahman to Harper, 4 runs

2.1
6

Mujeeb Ur Rahman to Harper, 6 runs

1.6
4

Mondol to Asalanka, 4 byes

1.5
4

Mondol to Asalanka, 4 runs

1.4
4

Mondol to Asalanka, 4 runs

1.3
1

Mondol to Harper, 1 run

1.2
4

Mondol to Harper, 4 runs

1.1
4

Mondol to Harper, 4 runs

0.5
W

Mujeeb Ur Rahman to TF Rogers, appeal, review (out => out), wicket (lbw - TF Rogers)

0.4
4

Mujeeb Ur Rahman to TF Rogers, 4 runs

0.3
1

Mujeeb Ur Rahman to Harper, 1 run

0.2
.

Mujeeb Ur Rahman to Harper, 0 runs

0.1
2

Mujeeb Ur Rahman to Harper, 2 runs