Highlights Colombo Kaps vs Galle Gallants T20 T20 Lanka Premier League 01.08.2026
Malinga to Sahan, 1 run, appeal, wicket (run out - Mondol)
Malinga to Mondol, bye
Malinga to Mondol, 4 runs
Malinga to Mondol, 0 runs
Javed to Mondol, 1 run
appeal, wicket (caught - M Rathnayaka)
Javed to Sahan, bye
Javed to M Rathnayaka, 1 run
Javed to M Rathnayaka, 0 runs
Javed to M Rathnayaka, 6 runs
Malinga to Sahan, 0 runs
Malinga to Tharupathi, appeal, wicket (caught - Tharupathi)
Malinga to Tharupathi, 4 runs
Malinga to M Rathnayaka, 1 run
Malinga to M Rathnayaka, 0 runs
Malinga to M Rathnayaka, 0 runs
Javed to Tharupathi, 4 runs
Javed to Tharupathi, 6 runs
Javed to Tharupathi, 4 runs
Javed to M Rathnayaka, 1 run
M Rathnayaka plays a defensive stroke for a pair of runs.
Javed to Tharupathi, 1 run
Ratnayake to M Rathnayaka, 2 runs
Ratnayake to Tharupathi, 1 run
Ratnayake to Tharupathi, 2 runs
Ratnayake to M Rathnayaka, 1 run
Ratnayake to M Rathnayaka, 0 runs
Ratnayake to M Rathnayaka, wide
Ratnayake to M Rathnayaka, 0 runs
Colombage to Tharupathi, 6 runs
Colombage to Tharupathi, appeal
Colombage to Tharupathi, wide, appeal, review
Colombage to Tharupathi, 0 runs
Colombage to M Rathnayaka, 1 run
Colombage to M Rathnayaka, 0 runs
Colombage to M Rathnayaka, appeal
Malinga to Tharupathi, 6 runs
Malinga to M Rathnayaka, 1 run
Malinga to M Rathnayaka, 4 runs
Malinga to Tharupathi, 1 run
Malinga to Tharupathi, wide
Malinga to M Rathnayaka, 1 run
Malinga to Neesham, appeal, wicket (caught - Neesham)
Colombage to Neesham, 1 run
Colombage to Neesham, 6 runs
Colombage to Neesham, 4 byes, appeal
Colombage to Neesham, 4 runs
Colombage to Neesham, 4 runs
Colombage to Tharupathi, bye
Ratnayake to Neesham, 0 runs
Ratnayake to Neesham, 0 runs
Ratnayake to Tharupathi, 1 run
Ratnayake to Liyanage, appeal, review (out => out), wicket (lbw - Liyanage)
Ratnayake to Liyanage, 4 runs
Ratnayake to Neesham, 1 run
Colombage to Neesham, 1 run
Colombage to Liyanage, 1 run
Colombage to McDermott, appeal, wicket (caught - McDermott)
Colombage to Neesham, 1 run
Colombage to McDermott, 1 run
Colombage to McDermott, 2 runs
Ratnayake to Neesham, 0 runs
Ratnayake to McDermott, 1 run
Ratnayake to McDermott, 4 runs
Ratnayake to McDermott, 2 runs
Ratnayake to McDermott, 6 runs
Ratnayake to Neesham, 1 run
Mohammad Nawaz to Neesham, 1 run
Mohammad Nawaz to Neesham, 0 runs
Mohammad Nawaz to Bandara, appeal, wicket (stumped - Bandara)
Mohammad Nawaz to McDermott, 1 run
Mohammad Nawaz to Bandara, 1 run
Mohammad Nawaz to Bandara, wide
Mohammad Nawaz to McDermott, 1 run
Colombage to McDermott, 1 run
Colombage to Bandara, 1 run
Colombage to McDermott, 1 run
Colombage to Bandara, 1 run
Colombage to McDermott, 1 run
Colombage to McDermott, 0 runs
Mohammad Nawaz to Kamindu Mendis, appeal, wicket (lbw - Kamindu Mendis)
Mohammad Nawaz to McDermott, 1 run
Mohammad Nawaz to Kamindu Mendis, 1 run
Mohammad Nawaz to Samarawickrama, appeal, wicket (caught - Samarawickrama)
Mohammad Nawaz to McDermott, 1 run
Mohammad Nawaz to McDermott, 0 runs
Malinga to Samarawickrama, 0 runs
Malinga to Samarawickrama, 6 runs
Malinga to Samarawickrama, wide
Malinga to Samarawickrama, 6 runs
Malinga to Samarawickrama, 4 runs, appeal
Malinga to McDermott, 1 run
Malinga to Samarawickrama, 1 run
Mohammad Nawaz to McDermott, 4 runs
Mohammad Nawaz to McDermott, appeal
Mohammad Nawaz to McDermott, appeal
Mohammad Nawaz to Samarawickrama, leg bye
Mohammad Nawaz to Samarawickrama, 0 runs
Mohammad Nawaz to Samarawickrama, wide, appeal
Mohammad Nawaz to Samarawickrama, 0 runs
Javed to McDermott, 0 runs
Javed to McDermott, 0 runs
Javed to Samarawickrama, 1 run
Javed to Samarawickrama, 4 runs
Javed to Samarawickrama, 0 runs
Javed to Samarawickrama, 4 runs
Mohammad Nawaz to McDermott, 2 runs
Mohammad Nawaz to McDermott, 0 runs
Mohammad Nawaz to McDermott, 0 runs
Mohammad Nawaz to McDermott, 4 runs
Mohammad Nawaz to McDermott, 4 runs
Mohammad Nawaz to Samarawickrama, 1 run
Javed to McDermott, 0 runs
Javed to RA Hermann, appeal, wicket (caught - RA Hermann)
Javed to RA Hermann, wide
Javed to RA Hermann, 0 runs
Javed to RA Hermann, 0 runs
Javed to Samarawickrama, 1 run
Javed to Samarawickrama, wide
Ratnayake to RA Hermann, 0 runs
Ratnayake to Samarawickrama, 1 run
Ratnayake to Samarawickrama, 0 runs
Ratnayake to Samarawickrama, 4 runs
Ratnayake to Samarawickrama, 4 runs
Ratnayake to RA Hermann, 1 run
Neesham to Shanaka, 1 run
Neesham to Mohammad Nawaz, bye
Neesham to Shanaka, 3 runs
Neesham to Shanaka, 6 runs
Neesham to Shanaka, wide
Neesham to Shanaka, 6 runs
Neesham to Shanaka, 4 runs
M Rathnayaka to Shanaka, leg bye
M Rathnayaka to Shanaka, 0 runs
M Rathnayaka to Mohammad Nawaz, 0 runs
M Rathnayaka to Mohammad Nawaz, 6 runs
M Rathnayaka to Asalanka, appeal, wicket (caught - Asalanka)
Sahan to Asalanka, 1 run
Sahan to Shanaka, 1 run
Sahan to Arachchige, appeal, wicket (stumped - Arachchige)
Sahan to Arachchige, 0 runs
Back-to-back boundaries! Arachchige plays a defensive stroke for 4 runs.
Sahan to Asalanka, 1 run
Asalanka defends for one run.
Mujeeb Ur Rahman to Asalanka, 4 runs
Mujeeb Ur Rahman to Arachchige, 1 run
Mujeeb Ur Rahman to Arachchige, 4 runs
Mujeeb Ur Rahman to Arachchige, 0 runs
Mujeeb Ur Rahman to Asalanka, 1 run
Kamindu Mendis to Arachchige, 2 runs
Kamindu Mendis to Asalanka, 1 run
Kamindu Mendis to Arachchige, 1 run
Kamindu Mendis to Arachchige, 6 runs
Kamindu Mendis to Arachchige, 0 runs
Kamindu Mendis to Asalanka, 1 run
Mujeeb Ur Rahman to Arachchige, leg bye
Mujeeb Ur Rahman to Asalanka, 1 run
Mujeeb Ur Rahman to Asalanka, 0 runs
Mujeeb Ur Rahman to Asalanka, 0 runs
Mujeeb Ur Rahman to Arachchige, 1 run
Mujeeb Ur Rahman to Arachchige, 2 runs
Kamindu Mendis to Arachchige, 1 run
Kamindu Mendis to Asalanka, 1 run
Kamindu Mendis to Arachchige, 1 run
Kamindu Mendis to Arachchige, 2 runs
Kamindu Mendis to Arachchige, 4 runs
Kamindu Mendis to Arachchige, 0 runs
Mondol to Asalanka, 4 runs
Mondol to Arachchige, 1 run
Mondol to Arachchige, 6 runs
Mondol to Arachchige, 4 runs
Mondol to Asalanka, 1 run
Mondol to Arachchige, 1 run
Kamindu Mendis to Asalanka, 4 runs
Kamindu Mendis to Arachchige, 1 run
Kamindu Mendis to Arachchige, 0 runs
Kamindu Mendis to Arachchige, appeal
Kamindu Mendis to Arachchige, appeal
Kamindu Mendis to Arachchige, 0 runs
Neesham to Arachchige, 1 run
Neesham to Chamika Karunaratne, appeal, wicket (caught - Chamika Karunaratne)
Neesham to Chamika Karunaratne, 0 runs
Neesham to Chamika Karunaratne, wide
Neesham to Chamika Karunaratne, wide
Neesham to Chamika Karunaratne, wide
Neesham to Chamika Karunaratne, 2 runs
Neesham to Chamika Karunaratne, wide
Neesham to Asalanka, 1 run
Tharupathi to Kalupahana, appeal, wicket (bowled - Kalupahana)
Tharupathi to Kalupahana, 6 runs
Tharupathi to Kalupahana, 0 runs
Tharupathi to Kalupahana, 0 runs
Tharupathi to Asalanka, 1 run
Tharupathi to Asalanka, 6 runs
Neesham to Kalupahana, 0 runs
Neesham to Asalanka, 1 run
Neesham to Kalupahana, leg bye
Neesham to Kalupahana, 0 runs
Neesham to Kalupahana, 0 runs
Neesham to Kalupahana, 0 runs
Tharupathi to Kalupahana, 1 run
Tharupathi to Asalanka, 1 run
Tharupathi to Asalanka, 0 runs
Tharupathi to Kalupahana, 1 run
Tharupathi to Kalupahana, 0 runs
Tharupathi to Kalupahana, 0 runs
Neesham to Kalupahana, 1 run
Neesham to Kalupahana, 2 runs
Neesham to Kalupahana, 2 runs
Neesham to Asalanka, leg bye, appeal
Neesham to Asalanka, 0 runs
Neesham to Kalupahana, leg bye, appeal
Sahan to Asalanka, 6 runs
Sahan to Kalupahana, 1 run
Sahan to Kalupahana, 6 runs
Sahan to Kalupahana, appeal
Sahan to Asalanka, 1 run
Sahan to Asalanka, wide
Sahan to Asalanka, 0 runs
M Rathnayaka to Kalupahana, 0 runs
M Rathnayaka to Asalanka, 1 run
M Rathnayaka to Asalanka, 4 runs
M Rathnayaka to Asalanka, 2 runs
M Rathnayaka to Asalanka, 0 runs
Sahan to Harper, appeal, wicket (bowled - Harper)
Sahan to Harper, 4 runs
Sahan to Harper, 0 runs
Sahan to Asalanka, 1 run
Sahan to Harper, 1 run
Sahan to Harper, 0 runs
Mujeeb Ur Rahman to Asalanka, 4 runs
Mujeeb Ur Rahman to Harper, 1 run
Mujeeb Ur Rahman to Harper, 0 runs
Mujeeb Ur Rahman to Harper, 0 runs
Mujeeb Ur Rahman to Harper, 4 runs
Mujeeb Ur Rahman to Harper, 6 runs
Mondol to Asalanka, 4 byes
Mondol to Asalanka, 4 runs
Mondol to Asalanka, 4 runs
Mondol to Harper, 1 run
Mondol to Harper, 4 runs
Mondol to Harper, 4 runs
Mujeeb Ur Rahman to TF Rogers, appeal, review (out => out), wicket (lbw - TF Rogers)
Mujeeb Ur Rahman to TF Rogers, 4 runs
Mujeeb Ur Rahman to Harper, 1 run
Mujeeb Ur Rahman to Harper, 0 runs
Mujeeb Ur Rahman to Harper, 2 runs