Results Score Colombo Kaps vs Galle Gallants T20 T20 Lanka Premier League 01.08.2026
Best Players
|batter
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|McDermott Benwicket keeper
|38
|28
|4
|1
|135.71
|Samarawickreme Sadheerawicket keeper
|37
|19
|5
|2
|194.74
|bowler
|O
|M
|R
|W
|ECO
|WD
|NB
|Nawaz Mohammadall rounder
|4
|0
|24
|3
|6
|2
|0
|Ratnayake Tharindubowler
|4
|0
|37
|1
|9.25
|1
|0
Latest Highlights
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19.4
W
Malinga to Sahan, 1 run, appeal, wicket (run out - Mondol)
19.3
1
Malinga to Mondol, bye
19.2
4
Malinga to Mondol, 4 runs