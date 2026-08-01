Results Score Colombo Kaps vs Galle Gallants T20 T20 Lanka Premier League 01.08.2026

T20

COL
COL

188

GAL
GAL

201

Best Players

batterRB4s6sSR
McDermott Benwicket keeper382841135.71
Samarawickreme Sadheerawicket keeper371952194.74
bowlerOMRWECOWDNB
Nawaz Mohammadall rounder40243620
Ratnayake Tharindubowler403719.2510

Latest Highlights

19.4
W

Malinga to Sahan, 1 run, appeal, wicket (run out - Mondol)

19.3
1

Malinga to Mondol, bye

19.2
4

Malinga to Mondol, 4 runs

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