Squads Colombo Kaps vs Galle Gallants T20 T20 Lanka Premier League 01.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Hermann Rubin
wicket keeper
Harper Sam
wicket keeper
Samarawickreme Sadheera
wicket keeper
Rogers Thomas
bowler
Mendis Kamindu
all rounder
Kalupahana Dinura
all rounder
Bandara Ashen
batsman
Asalanka Charith
batsman
Liyanage Janith
batsman
Arachchige Sahan
batsman
Neesham James
all rounder
Karunaratne Chamika
all rounder
Rathnayake Milan
bowler
Shanaka Dasun
all rounder
Kumara Wanuja Sahan
bowler
Nawaz Mohammad
all rounder
Tharupathi Malsha
bowler
Ratnayake Tharindu
bowler
Ur Rahman Mujeeb
bowler
Javed Akif
bowler
Mondol Ripon
bowler
Colombage Sachindu
bowler
McDermott Ben
wicket keeper
Malinga Eshan
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Bhurtel Kushal
no information yet
Bowes Chad
batsman
Dabare P Thanuka Madshan
batsman
Croospulle Lasith
batsman
Dahani Shahnawaz
no information yet
Dickwella Niroshan
wicket keeper
Fernando Binura
bowler
Hales Alex
batsman
Mahmud Hasan
bowler
Hasan Sohan Nurul
wicket keeper
Mendis Kusal
wicket keeper
Jayasuriya Prabath
bowler
Pragasam Arul
no information yet
Khan Zahoor
bowler
Shanmuganathan Sharujan
wicket keeper
Koththigoda Yuri
no information yet
Subasingha Movin Hansaja
all rounder
Kumara Lahiru
bowler
Vandersay Jeffrey
bowler
Lakshan Dhananjaya
all rounder