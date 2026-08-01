Squads Colombo Kaps vs Galle Gallants T20 T20 Lanka Premier League 01.08.2026

T20

COL
COL

188

GAL
GAL

201

Playing

COL
COL
GAL
GAL
First TeamSecond Team
Hermann Rubin

wicket keeper

Harper Sam

wicket keeper

Mendis Kamindu

all rounder

Neesham James

all rounder

Shanaka Dasun

all rounder

Nawaz Mohammad

all rounder

McDermott Ben

wicket keeper

Bench

COL
COL
GAL
GAL
First TeamSecond Team
Bhurtel Kushal

no information yet

Bowes Chad

batsman

Dahani Shahnawaz

no information yet

Dickwella Niroshan

wicket keeper

Hales Alex

batsman

Hasan Sohan Nurul

wicket keeper

Mendis Kusal

wicket keeper

Pragasam Arul

no information yet

Koththigoda Yuri

no information yet