Highlights Colombo Kaps vs Kandy Royals T20 T20 Lanka Premier League 05.08.2026
Shahnawaz Dahani to Thushara, appeal, wicket (caught - Thushara)
Shahnawaz Dahani to Thushara, 4 runs
Shahnawaz Dahani to Thushara, 0 runs
Shahnawaz Dahani to Thushara, 0 runs
M Rathnayaka to Sanketh, 4 runs
M Rathnayaka to Sanketh, wide
M Rathnayaka to Thushara, 1 run
M Rathnayaka to Sanketh, 1 run
M Rathnayaka to Sanketh, 0 runs
M Rathnayaka to Sanketh, 0 runs
M Rathnayaka to Sanketh, 0 runs
Shahnawaz Dahani to Sanketh, 1 run
Shahnawaz Dahani to Thushara, 1 run
Shahnawaz Dahani to Thushara, 0 runs
Shahnawaz Dahani to Thushara, 0 runs
Shahnawaz Dahani to Thushara, 0 runs
Shahnawaz Dahani to Shaheen Shah Afridi, appeal, wicket (caught - Shaheen Shah Afridi)
Mujeeb Ur Rahman to Sanketh, 0 runs
Mujeeb Ur Rahman to Sanketh, 0 runs
Mujeeb Ur Rahman to Mathews, review (out), wicket (lbw - Mathews)
Mujeeb Ur Rahman to Mathews, 6 runs
Mujeeb Ur Rahman to Mathews, 0 runs
Mathews defends for two runs.
M Rathnayaka to Shankar, Vijay, appeal, wicket (caught - Shankar, Vijay)
M Rathnayaka to Mathews, 1 run
M Rathnayaka to Mathews, 0 runs
M Rathnayaka to Shankar, Vijay, 1 run
M Rathnayaka to Mathews, 1 run
M Rathnayaka to Mathews, 2 runs
Tharupathi to Mathews, 1 run
Tharupathi to Shankar, Vijay, 1 run
Tharupathi to Mathews, 1 run
Tharupathi to Udara, appeal, wicket (caught - Udara)
Tharupathi to Shankar, Vijay, 1 run
Tharupathi to Shankar, Vijay, 0 runs
Mujeeb Ur Rahman to Udara, 0 runs
Mujeeb Ur Rahman to Shankar, Vijay, 1 run
Mujeeb Ur Rahman to Shankar, Vijay, 0 runs
Mujeeb Ur Rahman to Hasaranga, appeal, wicket (caught - Hasaranga)
Mujeeb Ur Rahman to Hasaranga, 0 runs
Mujeeb Ur Rahman to Udara, 1 run
M Rathnayaka to Udara, 1 run
M Rathnayaka to Udara, 6 runs
M Rathnayaka to Udara, 2 runs
M Rathnayaka to Hasaranga, 1 run
M Rathnayaka to Iftikhar Ahmed, appeal, wicket (caught - Iftikhar Ahmed)
M Rathnayaka to Udara, 1 run
Sahan to Iftikhar Ahmed, 0 runs
Sahan to Udara, leg bye
Sahan to Iftikhar Ahmed, 1 run
Sahan to Iftikhar Ahmed, 4 byes
Sahan to Udara, 1 run
Sahan to Udara, 0 runs
Tharupathi to Iftikhar Ahmed, 6 runs
Tharupathi to Udara, 1 run
Tharupathi to Iftikhar Ahmed, 1 run
Tharupathi to Iftikhar Ahmed, 6 runs
Tharupathi to Iftikhar Ahmed, 0 runs
Tharupathi to Udara, 1 run
Sahan to Udara, 1 run
Sahan to Iftikhar Ahmed, 1 run
Sahan to Iftikhar Ahmed, 0 runs
Sahan to Iftikhar Ahmed, 0 runs
Sahan to Iftikhar Ahmed, 0 runs
Sahan to Perera, appeal, wicket (caught - Perera)
Tharupathi to Perera, 1 run
Tharupathi to Udara, 1 run
Tharupathi to Perera, 1 run
Tharupathi to Phillips, appeal, wicket (caught - Phillips)
Tharupathi to Phillips, 0 runs
Tharupathi to Udara, 1 run
Sahan to Phillips, 0 runs
Sahan to Phillips, 0 runs
Sahan to Phillips, 0 runs
Sahan to Udara, 1 run
Sahan to Udara, 0 runs
Sahan to Udara, 0 runs
Mujeeb Ur Rahman to Udara, 1 run
Mujeeb Ur Rahman to Udara, 4 runs
Mujeeb Ur Rahman to Udara, 6 runs
Mujeeb Ur Rahman to Udara, 4 runs
Mujeeb Ur Rahman to Phillips, 1 run
Mujeeb Ur Rahman to Phillips, 0 runs
Sahan to Udara, 0 runs
Sahan to Udara, 0 runs
Sahan to Phillips, 3 runs
Sahan to Phillips, 0 runs
Sahan to Sandesh, appeal, wicket (bowled - Sandesh)
Sahan to Sandesh, 0 runs
Mujeeb Ur Rahman to Sandesh, 1 run
Mujeeb Ur Rahman to Sandesh, 0 runs
Mujeeb Ur Rahman to Udara, 1 run
Mujeeb Ur Rahman to Udara, 0 runs
Mujeeb Ur Rahman to Udara, 5 wides
Mujeeb Ur Rahman to Udara, 4 runs
Mujeeb Ur Rahman to Udara, 4 runs
Binura Fernando to Udara, 1 run
Binura Fernando to Sandesh, 1 run
Binura Fernando to Sandesh, 4 runs
Binura Fernando to Sandesh, 4 runs
Binura Fernando to Udara, 1 run
Binura Fernando to Udara, 0 runs
Shahnawaz Dahani to Udara, 1 run
Sandesh defends for a single run.
Shahnawaz Dahani to Sandesh, 4 runs
Shahnawaz Dahani to Sandesh, 0 runs
Shahnawaz Dahani to Sandesh, 4 runs
Shahnawaz Dahani to Sandesh, 0 runs
Binura Fernando to Sandesh, 1 run
Binura Fernando to Udara, leg bye
Binura Fernando to Sandesh, 1 run
Udara plays a defensive stroke for a run.
Binura Fernando to Udara, 4 runs
Binura Fernando to Udara, 0 runs
Sanketh to Neesham, 2 runs, review (out), wicket (run out - M Rathnayaka)
Sanketh to Neesham, wide
Sanketh to Neesham, 6 runs
Sanketh to M Rathnayaka, 1 run
Sanketh to Neesham, 1 run
Sanketh to M Rathnayaka, 1 run
Sanketh to M Rathnayaka, 4 runs
Thushara to Neesham, review
Thushara to M Rathnayaka, 1 run
appeal, wicket (caught - Tharupathi)
Thushara to Tharupathi, 0 runs
Thushara to Neesham, leg bye, review
Thushara to Tharupathi, 1 run
Sanketh to Neesham, 1 run
Sanketh to Neesham, 0 runs
Sanketh to Neesham, 4 runs
Sanketh to Neesham, wide
Sanketh to Neesham, 0 runs
Sanketh to Neesham, 4 runs
Shaheen Shah Afridi to McDermott, appeal, wicket (caught - McDermott)
Shaheen Shah Afridi to McDermott, 6 runs
Shaheen Shah Afridi to McDermott, 0 runs
Shaheen Shah Afridi to McDermott, 6 runs
Shaheen Shah Afridi to McDermott, 0 runs
Shaheen Shah Afridi to Neesham, 1 run
Thushara to McDermott, 6 runs
Neesham plays a defensive stroke for one run.
Thushara to McDermott, bye
Thushara to Neesham, 1 run
Thushara to McDermott, 1 run
Hasaranga to Neesham, 4 runs
Hasaranga to McDermott, 1 run
Hasaranga to McDermott, 6 runs
Hasaranga to McDermott, 2 runs
Hasaranga to Neesham, 1 run
Hasaranga to McDermott, 1 run
Sanketh to Neesham, 4 runs
Sanketh to Neesham, 0 runs
Sanketh to McDermott, 1 run
Sanketh to Neesham, 1 run
Sanketh to Neesham, 4 runs
Sanketh to McDermott, 1 run
Sanketh to McDermott, wide
Zahir Khan to McDermott, 1 run
Zahir Khan to Neesham, 1 run
Zahir Khan to Neesham, 2 runs
Zahir Khan to Neesham, 0 runs
Zahir Khan to Neesham, 4 runs
Zahir Khan to Liyanage, appeal, wicket (caught - Liyanage)
Sanketh to Liyanage, 1 run
Sanketh to McDermott, 1 run
Sanketh to Liyanage, 1 run
Sanketh to Liyanage, 4 runs
Sanketh to McDermott, 1 run
Sanketh to McDermott, wide
Sanketh to Liyanage, 1 run
Zahir Khan to McDermott, 6 runs
Zahir Khan to McDermott, 0 runs
Zahir Khan to McDermott, 6 runs
Zahir Khan to McDermott, 0 runs
Zahir Khan to McDermott, 2 runs
Zahir Khan to Liyanage, 1 run
Hasaranga to Liyanage, 1 run
Hasaranga to Liyanage, 0 runs
Hasaranga to Liyanage, 6 runs
Hasaranga to Liyanage, 6 runs
Hasaranga to Liyanage, 6 runs
Hasaranga to Liyanage, 0 runs
Zahir Khan to McDermott, 1 run
McDermott plays a defensive stroke for two leg byes.
Zahir Khan to McDermott, 2 runs
Zahir Khan to Liyanage, 1 run
Zahir Khan to McDermott, 1 run
Hasaranga to McDermott, 1 run
Hasaranga to McDermott, 0 runs
Hasaranga to Liyanage, 1 run
Hasaranga to Liyanage, 0 runs
Hasaranga to McDermott, 1 run
Hasaranga to Liyanage, 1 run
Liyanage defends for one run.
Zahir Khan to Liyanage, 0 runs
Zahir Khan to Kamindu Mendis, appeal, wicket (caught - Kamindu Mendis)
Zahir Khan to McDermott, 1 run
Zahir Khan to Kamindu Mendis, 1 run
Zahir Khan to Kamindu Mendis, 0 runs
Hasaranga to Kamindu Mendis, 1 run
Hasaranga to Kamindu Mendis, 0 runs
Hasaranga to Kamindu Mendis, 4 runs
Hasaranga to Kamindu Mendis, 4 runs
Hasaranga to McDermott, 1 run
Hasaranga to McDermott, 0 runs
Shaheen Shah Afridi to Kamindu Mendis, 2 runs
Shaheen Shah Afridi to Kamindu Mendis, 2 runs
Shaheen Shah Afridi to Kamindu Mendis, 0 runs
Shaheen Shah Afridi to Kamindu Mendis, 4 runs
Shaheen Shah Afridi to Kamindu Mendis, wide
Shaheen Shah Afridi to McDermott, 1 run
Shaheen Shah Afridi to McDermott, 6 runs
Thushara to McDermott, 1 run
Thushara to McDermott, 2 runs
Thushara to Kamindu Mendis, 1 run
Thushara to Kamindu Mendis, 4 runs
Thushara to Kamindu Mendis, 4 runs
Thushara to Kamindu Mendis, 0 runs
Shaheen Shah Afridi to McDermott, 4 runs
Shaheen Shah Afridi to Kamindu Mendis, 1 run
Shaheen Shah Afridi to Samarawickrama, review (out), wicket (lbw - Samarawickrama)
Shaheen Shah Afridi to Samarawickrama, 0 runs
Shaheen Shah Afridi to Samarawickrama, 4 runs
Shaheen Shah Afridi to Samarawickrama, 0 runs
Thushara to McDermott, 1 run
Thushara to RA Hermann, appeal, wicket (bowled - RA Hermann)
Shaheen Shah Afridi to Samarawickrama, 0 runs
Shaheen Shah Afridi to Samarawickrama, 0 runs
Shaheen Shah Afridi to RA Hermann, 1 run
Shaheen Shah Afridi to RA Hermann, 0 runs
Shaheen Shah Afridi to RA Hermann, 0 runs
Shaheen Shah Afridi to RA Hermann, 0 runs