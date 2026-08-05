Highlights Colombo Kaps vs Kandy Royals T20 T20 Lanka Premier League 05.08.2026

T20

COL
COL

203

KAN
KAN

135

18.4
W

Shahnawaz Dahani to Thushara, appeal, wicket (caught - Thushara)

18.3
4

Shahnawaz Dahani to Thushara, 4 runs

18.2
.

Shahnawaz Dahani to Thushara, 0 runs

18.1
.

Shahnawaz Dahani to Thushara, 0 runs

17.6
4

M Rathnayaka to Sanketh, 4 runs

17.6
1

M Rathnayaka to Sanketh, wide

17.5
1

M Rathnayaka to Thushara, 1 run

17.4
1

M Rathnayaka to Sanketh, 1 run

17.3
.

M Rathnayaka to Sanketh, 0 runs

17.2
.

M Rathnayaka to Sanketh, 0 runs

17.1
.

M Rathnayaka to Sanketh, 0 runs

16.6
1

Shahnawaz Dahani to Sanketh, 1 run

16.5
1

Shahnawaz Dahani to Thushara, 1 run

16.4
.

Shahnawaz Dahani to Thushara, 0 runs

16.3
.

Shahnawaz Dahani to Thushara, 0 runs

16.2
.

Shahnawaz Dahani to Thushara, 0 runs

16.1
W

Shahnawaz Dahani to Shaheen Shah Afridi, appeal, wicket (caught - Shaheen Shah Afridi)

15.6
.

Mujeeb Ur Rahman to Sanketh, 0 runs

15.5
.

Mujeeb Ur Rahman to Sanketh, 0 runs

15.4
W

Mujeeb Ur Rahman to Mathews, review (out), wicket (lbw - Mathews)

15.3
6

Mujeeb Ur Rahman to Mathews, 6 runs

15.2
.

Mujeeb Ur Rahman to Mathews, 0 runs

15.1
2

Mathews defends for two runs.

14.6
W

M Rathnayaka to Shankar, Vijay, appeal, wicket (caught - Shankar, Vijay)

14.5
1

M Rathnayaka to Mathews, 1 run

14.4
.

M Rathnayaka to Mathews, 0 runs

14.3
1

M Rathnayaka to Shankar, Vijay, 1 run

14.2
1

M Rathnayaka to Mathews, 1 run

14.1
2

M Rathnayaka to Mathews, 2 runs

13.6
1

Tharupathi to Mathews, 1 run

13.5
1

Tharupathi to Shankar, Vijay, 1 run

13.4
1

Tharupathi to Mathews, 1 run

13.3
W

Tharupathi to Udara, appeal, wicket (caught - Udara)

13.2
1

Tharupathi to Shankar, Vijay, 1 run

13.1
.

Tharupathi to Shankar, Vijay, 0 runs

12.6
.

Mujeeb Ur Rahman to Udara, 0 runs

12.5
1

Mujeeb Ur Rahman to Shankar, Vijay, 1 run

12.4
.

Mujeeb Ur Rahman to Shankar, Vijay, 0 runs

12.3
W

Mujeeb Ur Rahman to Hasaranga, appeal, wicket (caught - Hasaranga)

12.2
.

Mujeeb Ur Rahman to Hasaranga, 0 runs

12.1
1

Mujeeb Ur Rahman to Udara, 1 run

11.6
1

M Rathnayaka to Udara, 1 run

11.5
6

M Rathnayaka to Udara, 6 runs

11.4
2

M Rathnayaka to Udara, 2 runs

11.3
1

M Rathnayaka to Hasaranga, 1 run

11.2
W

M Rathnayaka to Iftikhar Ahmed, appeal, wicket (caught - Iftikhar Ahmed)

11.1
1

M Rathnayaka to Udara, 1 run

10.6
.

Sahan to Iftikhar Ahmed, 0 runs

10.5
1

Sahan to Udara, leg bye

10.4
1

Sahan to Iftikhar Ahmed, 1 run

10.3
4

Sahan to Iftikhar Ahmed, 4 byes

10.2
1

Sahan to Udara, 1 run

10.1
.

Sahan to Udara, 0 runs

9.6
6

Tharupathi to Iftikhar Ahmed, 6 runs

9.5
1

Tharupathi to Udara, 1 run

9.4
1

Tharupathi to Iftikhar Ahmed, 1 run

9.3
6

Tharupathi to Iftikhar Ahmed, 6 runs

9.2
.

Tharupathi to Iftikhar Ahmed, 0 runs

9.1
1

Tharupathi to Udara, 1 run

8.6
1

Sahan to Udara, 1 run

8.5
1

Sahan to Iftikhar Ahmed, 1 run

8.4
.

Sahan to Iftikhar Ahmed, 0 runs

8.3
.

Sahan to Iftikhar Ahmed, 0 runs

8.2
.

Sahan to Iftikhar Ahmed, 0 runs

8.1
W

Sahan to Perera, appeal, wicket (caught - Perera)

7.6
1

Tharupathi to Perera, 1 run

7.5
1

Tharupathi to Udara, 1 run

7.4
1

Tharupathi to Perera, 1 run

7.3
W

Tharupathi to Phillips, appeal, wicket (caught - Phillips)

7.2
.

Tharupathi to Phillips, 0 runs

7.1
1

Tharupathi to Udara, 1 run

6.6
.

Sahan to Phillips, 0 runs

6.5
.

Sahan to Phillips, 0 runs

6.4
.

Sahan to Phillips, 0 runs

6.3
1

Sahan to Udara, 1 run

6.2
.

Sahan to Udara, 0 runs

6.1
.

Sahan to Udara, 0 runs

5.6
1

Mujeeb Ur Rahman to Udara, 1 run

5.5
4

Mujeeb Ur Rahman to Udara, 4 runs

5.4
6

Mujeeb Ur Rahman to Udara, 6 runs

5.3
4

Mujeeb Ur Rahman to Udara, 4 runs

5.2
1

Mujeeb Ur Rahman to Phillips, 1 run

5.1
.

Mujeeb Ur Rahman to Phillips, 0 runs

4.6
.

Sahan to Udara, 0 runs

4.5
.

Sahan to Udara, 0 runs

4.4
3

Sahan to Phillips, 3 runs

4.3
.

Sahan to Phillips, 0 runs

4.2
W

Sahan to Sandesh, appeal, wicket (bowled - Sandesh)

4.1
.

Sahan to Sandesh, 0 runs

3.6
1

Mujeeb Ur Rahman to Sandesh, 1 run

3.5
.

Mujeeb Ur Rahman to Sandesh, 0 runs

3.4
1

Mujeeb Ur Rahman to Udara, 1 run

3.3
.

Mujeeb Ur Rahman to Udara, 0 runs

3.3
5

Mujeeb Ur Rahman to Udara, 5 wides

3.2
4

Mujeeb Ur Rahman to Udara, 4 runs

3.1
4

Mujeeb Ur Rahman to Udara, 4 runs

2.6
1

Binura Fernando to Udara, 1 run

2.5
1

Binura Fernando to Sandesh, 1 run

2.4
4

Binura Fernando to Sandesh, 4 runs

2.3
4

Binura Fernando to Sandesh, 4 runs

2.2
1

Binura Fernando to Udara, 1 run

2.1
.

Binura Fernando to Udara, 0 runs

1.6
1

Shahnawaz Dahani to Udara, 1 run

1.5
1

Sandesh defends for a single run.

1.4
4

Shahnawaz Dahani to Sandesh, 4 runs

1.3
.

Shahnawaz Dahani to Sandesh, 0 runs

1.2
4

Shahnawaz Dahani to Sandesh, 4 runs

1.1
.

Shahnawaz Dahani to Sandesh, 0 runs

0.6
1

Binura Fernando to Sandesh, 1 run

0.5
1

Binura Fernando to Udara, leg bye

0.4
1

Binura Fernando to Sandesh, 1 run

0.3
1

Udara plays a defensive stroke for a run.

0.2
4

Binura Fernando to Udara, 4 runs

0.1
.

Binura Fernando to Udara, 0 runs

19.6
W

Sanketh to Neesham, 2 runs, review (out), wicket (run out - M Rathnayaka)

19.6
1

Sanketh to Neesham, wide

19.5
6

Sanketh to Neesham, 6 runs

19.4
1

Sanketh to M Rathnayaka, 1 run

19.3
1

Sanketh to Neesham, 1 run

19.2
1

Sanketh to M Rathnayaka, 1 run

19.1
4

Sanketh to M Rathnayaka, 4 runs

18.6
.

Thushara to Neesham, review

18.5
1

Thushara to M Rathnayaka, 1 run

18.4
W

appeal, wicket (caught - Tharupathi)

18.3
.

Thushara to Tharupathi, 0 runs

18.2
1lb

Thushara to Neesham, leg bye, review

18.1
1

Thushara to Tharupathi, 1 run

17.5
1

Sanketh to Neesham, 1 run

17.4
.

Sanketh to Neesham, 0 runs

17.3
4

Sanketh to Neesham, 4 runs

17.3
1

Sanketh to Neesham, wide

17.2
.

Sanketh to Neesham, 0 runs

17.1
4

Sanketh to Neesham, 4 runs

16.6
W

Shaheen Shah Afridi to McDermott, appeal, wicket (caught - McDermott)

16.5
6

Shaheen Shah Afridi to McDermott, 6 runs

16.4
.

Shaheen Shah Afridi to McDermott, 0 runs

16.3
6

Shaheen Shah Afridi to McDermott, 6 runs

16.2
.

Shaheen Shah Afridi to McDermott, 0 runs

16.1
1

Shaheen Shah Afridi to Neesham, 1 run

15.5
6

Thushara to McDermott, 6 runs

15.4
1

Neesham plays a defensive stroke for one run.

15.3
1

Thushara to McDermott, bye

15.2
1

Thushara to Neesham, 1 run

15.1
1

Thushara to McDermott, 1 run

14.6
4

Hasaranga to Neesham, 4 runs

14.5
1

Hasaranga to McDermott, 1 run

14.4
6

Hasaranga to McDermott, 6 runs

14.3
2

Hasaranga to McDermott, 2 runs

14.2
1

Hasaranga to Neesham, 1 run

14.1
1

Hasaranga to McDermott, 1 run

13.6
4

Sanketh to Neesham, 4 runs

13.5
.

Sanketh to Neesham, 0 runs

13.4
1

Sanketh to McDermott, 1 run

13.3
1

Sanketh to Neesham, 1 run

13.2
4

Sanketh to Neesham, 4 runs

13.1
1

Sanketh to McDermott, 1 run

13.1
1

Sanketh to McDermott, wide

12.6
1

Zahir Khan to McDermott, 1 run

12.5
1

Zahir Khan to Neesham, 1 run

12.4
2

Zahir Khan to Neesham, 2 runs

12.3
.

Zahir Khan to Neesham, 0 runs

12.2
4

Zahir Khan to Neesham, 4 runs

12.1
W

Zahir Khan to Liyanage, appeal, wicket (caught - Liyanage)

11.6
1

Sanketh to Liyanage, 1 run

11.5
1

Sanketh to McDermott, 1 run

11.4
1

Sanketh to Liyanage, 1 run

11.3
4

Sanketh to Liyanage, 4 runs

11.2
1

Sanketh to McDermott, 1 run

11.2
1

Sanketh to McDermott, wide

11.1
1

Sanketh to Liyanage, 1 run

10.6
6

Zahir Khan to McDermott, 6 runs

10.5
.

Zahir Khan to McDermott, 0 runs

10.4
6

Zahir Khan to McDermott, 6 runs

10.3
.

Zahir Khan to McDermott, 0 runs

10.2
2

Zahir Khan to McDermott, 2 runs

10.1
1

Zahir Khan to Liyanage, 1 run

9.6
1

Hasaranga to Liyanage, 1 run

9.5
.

Hasaranga to Liyanage, 0 runs

9.4
6

Hasaranga to Liyanage, 6 runs

9.3
6

Hasaranga to Liyanage, 6 runs

9.2
6

Hasaranga to Liyanage, 6 runs

9.1
.

Hasaranga to Liyanage, 0 runs

8.5
1

Zahir Khan to McDermott, 1 run

8.4
2

McDermott plays a defensive stroke for two leg byes.

8.3
2

Zahir Khan to McDermott, 2 runs

8.2
1

Zahir Khan to Liyanage, 1 run

8.1
1

Zahir Khan to McDermott, 1 run

7.6
1

Hasaranga to McDermott, 1 run

7.5
.

Hasaranga to McDermott, 0 runs

7.4
1

Hasaranga to Liyanage, 1 run

7.3
.

Hasaranga to Liyanage, 0 runs

7.2
1

Hasaranga to McDermott, 1 run

7.1
1

Hasaranga to Liyanage, 1 run

6.6
1

Liyanage defends for one run.

6.5
.

Zahir Khan to Liyanage, 0 runs

6.4
W

Zahir Khan to Kamindu Mendis, appeal, wicket (caught - Kamindu Mendis)

6.3
1

Zahir Khan to McDermott, 1 run

6.2
1

Zahir Khan to Kamindu Mendis, 1 run

6.1
.

Zahir Khan to Kamindu Mendis, 0 runs

5.6
1

Hasaranga to Kamindu Mendis, 1 run

5.5
.

Hasaranga to Kamindu Mendis, 0 runs

5.4
4

Hasaranga to Kamindu Mendis, 4 runs

5.3
4

Hasaranga to Kamindu Mendis, 4 runs

5.2
1

Hasaranga to McDermott, 1 run

5.1
.

Hasaranga to McDermott, 0 runs

4.6
2

Shaheen Shah Afridi to Kamindu Mendis, 2 runs

4.5
2

Shaheen Shah Afridi to Kamindu Mendis, 2 runs

4.4
.

Shaheen Shah Afridi to Kamindu Mendis, 0 runs

4.3
4

Shaheen Shah Afridi to Kamindu Mendis, 4 runs

4.3
1

Shaheen Shah Afridi to Kamindu Mendis, wide

4.2
1

Shaheen Shah Afridi to McDermott, 1 run

4.1
6

Shaheen Shah Afridi to McDermott, 6 runs

3.6
1

Thushara to McDermott, 1 run

3.5
2

Thushara to McDermott, 2 runs

3.4
1

Thushara to Kamindu Mendis, 1 run

3.3
4

Thushara to Kamindu Mendis, 4 runs

3.2
4

Thushara to Kamindu Mendis, 4 runs

3.1
.

Thushara to Kamindu Mendis, 0 runs

2.6
4

Shaheen Shah Afridi to McDermott, 4 runs

2.5
1

Shaheen Shah Afridi to Kamindu Mendis, 1 run

2.4
W

Shaheen Shah Afridi to Samarawickrama, review (out), wicket (lbw - Samarawickrama)

2.3
.

Shaheen Shah Afridi to Samarawickrama, 0 runs

2.2
4

Shaheen Shah Afridi to Samarawickrama, 4 runs

2.1
.

Shaheen Shah Afridi to Samarawickrama, 0 runs

1.4
1

Thushara to McDermott, 1 run

1.3
W

Thushara to RA Hermann, appeal, wicket (bowled - RA Hermann)

0.6
.

Shaheen Shah Afridi to Samarawickrama, 0 runs

0.5
.

Shaheen Shah Afridi to Samarawickrama, 0 runs

0.4
1

Shaheen Shah Afridi to RA Hermann, 1 run

0.3
.

Shaheen Shah Afridi to RA Hermann, 0 runs

0.2
.

Shaheen Shah Afridi to RA Hermann, 0 runs

0.1
.

Shaheen Shah Afridi to RA Hermann, 0 runs