Highlights Jaffna Kings vs Galle Gallants T20 T20 Lanka Premier League 08.08.2026
Williams to Shanaka, 6 runs
Williams to Shanaka, 4 runs
Free hit. Shanaka plays a defensive stroke for 2 runs.
no ball
Williams to Arachchige, leg bye, review
Williams to Shanaka, 1 run
Al Hasan to Arachchige, 0 runs
Al Hasan to Arachchige, 0 runs
Al Hasan to Shanaka, 1 run
Al Hasan to Arachchige, 1 run
Al Hasan to Shanaka, 1 run
Al Hasan to Shanaka, 4 runs
Mathew to Arachchige, 0 runs
Mathew to Arachchige, 0 runs
Mathew to Shanaka, 1 run
Mathew to Chamika Karunaratne, appeal, wicket (caught - Chamika Karunaratne)
Mathew to Chamika Karunaratne, 2 runs
Mathew to Arachchige, 1 run
Wellalage to Arachchige, 1 run
Wellalage to Chamika Karunaratne, 1 run
Wellalage to Chamika Karunaratne, 0 runs
Wellalage to Chamika Karunaratne, 0 runs
Wellalage to Arachchige, 1 run
Wellalage to Arachchige, 4 runs
Williams to Arachchige, 1 run
Williams to Chamika Karunaratne, 1 run
Williams to Arachchige, 1 run
Williams to Arachchige, 2 runs
Williams to Chamika Karunaratne, 1 run
Williams to Arachchige, 1 run
Al Hasan to Arachchige, 1 run, review
Al Hasan to Arachchige, 0 runs
Al Hasan to Arachchige, 0 runs
Al Hasan to Arachchige, 0 runs
Al Hasan to Arachchige, 0 runs
Al Hasan to Chamika Karunaratne, 1 run
Williams to Chamika Karunaratne, 1 run
Williams to Chamika Karunaratne, 2 runs
Williams to Chamika Karunaratne, 2 runs
Williams to Chamika Karunaratne, 4 runs
Williams to Chamika Karunaratne, 0 runs
Williams to Chamika Karunaratne, 0 runs
Al Hasan to Kalupahana, appeal, wicket (bowled - Kalupahana)
Al Hasan to Kalupahana, 0 runs
Al Hasan to Chamika Karunaratne, 1 run
Al Hasan to Chamika Karunaratne, 0 runs
Al Hasan to Chamika Karunaratne, 0 runs
Al Hasan to TF Rogers, appeal, wicket (caught - TF Rogers)
Zahoor Khan to TF Rogers, 1 run
Zahoor Khan to TF Rogers, 2 runs
Zahoor Khan to Kalupahana, 1 run
Zahoor Khan to Kalupahana, 4 runs
Zahoor Khan to TF Rogers, 1 run
Zahoor Khan to Kalupahana, 1 run
Wellalage to TF Rogers, 2 runs
Wellalage to TF Rogers, 4 runs
Wellalage to Kalupahana, 1 run
Wellalage to TF Rogers, 1 run
Wellalage to Kalupahana, 1 run
Wellalage to Kalupahana, 4 runs
Shiraz to Kalupahana, 1 run
Shiraz to Kalupahana, 0 runs
Shiraz to TF Rogers, 1 run
Shiraz to TF Rogers, 4 runs
Shiraz to TF Rogers, 0 runs
Shiraz to Kalupahana, 1 run
Al Hasan to TF Rogers, 0 runs
Al Hasan to TF Rogers, 0 runs
Al Hasan to Kalupahana, leg bye, appeal
Al Hasan to Kalupahana, 4 runs
Al Hasan to TF Rogers, 1 run
Al Hasan to TF Rogers, 0 runs
Williams to Kalupahana, appeal
Williams to Kalupahana, 0 runs
Williams to TF Rogers, 1 run
Williams to TF Rogers, 4 runs
Williams to TF Rogers, 4 runs
Williams to TF Rogers, 0 runs
Shiraz to Kalupahana, 4 runs
Shiraz to TF Rogers, 1 run
Shiraz to TF Rogers, 4 runs
Shiraz to TF Rogers, 0 runs
Shiraz to TF Rogers, 0 runs
Shiraz to TF Rogers, 0 runs
Mathew to Kalupahana, 4 runs
Mathew to Kalupahana, 4 runs
Mathew to TF Rogers, 1 run
Mathew to Kalupahana, 1 run
Mathew to Asalanka, appeal, wicket (caught - Asalanka)
Mathew to TF Rogers, 1 run
Shiraz to Asalanka, 0 runs
Shiraz to Asalanka, 2 runs
Shiraz to Harper, appeal, review (out => out), wicket (caught - Harper)
Shiraz to TF Rogers, 1 run
Shiraz to TF Rogers, 0 runs
Shiraz to TF Rogers, 5 wides
Shiraz to Harper, 1 run
Ratnayake to Zahoor Khan, appeal, wicket (bowled - Zahoor Khan)
Ratnayake to Zahoor Khan, 0 runs
Ratnayake to Zahoor Khan, 0 runs
Malinga to Zahoor Khan, 1 run
Malinga to Mathew, 1 run
Malinga to Mathew, 0 runs
Malinga to Zahoor Khan, 1 run
Malinga to Wickramasinghe, appeal, wicket (caught - Wickramasinghe)
Malinga to Wickramasinghe, wide
Malinga to Wickramasinghe, 6 runs
0 runs
Javed to Mathew, 0 runs
Javed to Shiraz, appeal, wicket (caught - Shiraz)
Javed to Shiraz, 0 runs
Javed to Wickramasinghe, 1 run
Javed to Wickramasinghe, 2 runs, appeal
Malinga to Wickramasinghe, 1 run
Malinga to Shiraz, 1 run
Malinga to Shiraz, 0 runs
Malinga to Wickramasinghe, 1 run
Malinga to Shiraz, leg bye
Malinga to Al Hasan, appeal, wicket (caught - Al Hasan)
Javed to Al Hasan, 1 run
Javed to Wickramasinghe, 1 run
Javed to Al Hasan, 1 run
Javed to Wickramasinghe, 1 run
Javed to Al Hasan, 1 run
Javed to Wickramasinghe, 1 run
Chamika Karunaratne to Wickramasinghe, 1 run
Chamika Karunaratne to Wickramasinghe, 4 runs
Chamika Karunaratne to Wickramasinghe, 0 runs
Chamika Karunaratne to Wickramasinghe, 0 runs
Chamika Karunaratne to Wickramasinghe, 4 runs
Chamika Karunaratne to Al Hasan, 1 run, appeal
Ratnayake to Wickramasinghe, 0 runs
Ratnayake to Al Hasan, 1 run
Ratnayake to Al Hasan, 0 runs
Ratnayake to Wickramasinghe, 1 run
Ratnayake to Al Hasan, 1 run
Ratnayake to Al Hasan, 0 runs
Malinga to Mishara, appeal, wicket (caught - Mishara)
Malinga to Mishara, 0 runs
Malinga to Al Hasan, 1 run
Malinga to Mishara, 1 run, appeal
Malinga to Al Hasan, 1 run
Malinga to Al Hasan, 0 runs
Colombage to Mishara, 4 runs
Colombage to Mishara, 4 runs
Mishara defends for 2 runs.
Colombage to Al Hasan, 1 run
Colombage to Mishara, 1 run
Colombage to Mishara, 4 runs
Asalanka to Wellalage, appeal, wicket (caught - Wellalage)
Asalanka to Wellalage, 0 runs
Asalanka to Wellalage, 0 runs
Asalanka to Mishara, 1 run
Asalanka to Wellalage, 1 run
Asalanka to Wellalage, 0 runs
Colombage to Mishara, 0 runs
Colombage to Wellalage, 1 run
Colombage to Mishara, 1 run
Colombage to Wellalage, 1 run
Colombage to Wellalage, 0 runs
Colombage to Mishara, 1 run
Asalanka to Rajapaksa, appeal, review (out => out), wicket (lbw - Rajapaksa)
Asalanka to Mishara, 1 run
Asalanka to Rajapaksa, 1 run
Asalanka to Mishara, 1 run
Asalanka to Rajapaksa, 1 run
Asalanka to Rajapaksa, 0 runs
Colombage to Mishara, 4 runs
Colombage to Mishara, 2 runs
Colombage to Rajapaksa, 1 run
Colombage to Rajapaksa, 0 runs
Colombage to Hridoy, appeal, wicket (caught - Hridoy)
Colombage to Hridoy, 0 runs
Malinga to Hridoy, 1 run
Malinga to Mishara, 1 run
Hridoy defends for one leg bye.
Malinga to Hridoy, wide
Malinga to Mishara, 1 run
Malinga to Hridoy, 1 run
Malinga to Hridoy, 4 runs
Javed to Mishara, 0 runs
Javed to Hridoy, 1 run
Javed to Hridoy, 0 runs
Javed to Hridoy, 2 runs
Javed to Mishara, 1 run
Javed to Mishara, 4 runs
Asalanka to Mishara, 1 run
Asalanka to Mishara, 0 runs
Asalanka to Hridoy, 1 run
Asalanka to Nafay, appeal, wicket (bowled - Nafay)
Asalanka to Mishara, 1 run
Asalanka to Mishara, 0 runs
Ratnayake to Nafay, appeal
Ratnayake to Nafay, 5 wides
Ratnayake to Avishka Fernando, appeal, wicket (caught - Avishka Fernando)
Ratnayake to Mishara, 1 run
Ratnayake to Avishka Fernando, 1 run
Ratnayake to Mishara, 1 run
Ratnayake to Mishara, 0 runs
Javed to Mishara, 1 run
Javed to Avishka Fernando, 1 run
Javed to Avishka Fernando, 6 runs
Javed to Avishka Fernando, 0 runs
Javed to Avishka Fernando, 0 runs
Javed to Avishka Fernando, 0 runs
Ratnayake to Mishara, 0 runs
Ratnayake to Avishka Fernando, 1 run
Ratnayake to Avishka Fernando, 0 runs
Ratnayake to Mishara, 1 run
Ratnayake to Avishka Fernando, 1 run
Ratnayake to Avishka Fernando, 0 runs
Asalanka to Avishka Fernando, 1 run
Asalanka to Avishka Fernando, 4 runs
Asalanka to Mishara, 1 run
Asalanka to Avishka Fernando, 1 run
Asalanka to Avishka Fernando, 4 runs
Asalanka to Avishka Fernando, 0 runs