Highlights Jaffna Kings vs Galle Gallants T20 T20 Lanka Premier League 08.08.2026

T20

JAF
JAF

123

GAL
GAL

126

15.5
6

Williams to Shanaka, 6 runs

15.4
4

Williams to Shanaka, 4 runs

15.3
2

Free hit. Shanaka plays a defensive stroke for 2 runs.

15.3
1

no ball

15.2
1lb

Williams to Arachchige, leg bye, review

15.1
1

Williams to Shanaka, 1 run

14.6
.

Al Hasan to Arachchige, 0 runs

14.5
.

Al Hasan to Arachchige, 0 runs

14.4
1

Al Hasan to Shanaka, 1 run

14.3
1

Al Hasan to Arachchige, 1 run

14.2
1

Al Hasan to Shanaka, 1 run

14.1
4

Al Hasan to Shanaka, 4 runs

13.6
.

Mathew to Arachchige, 0 runs

13.5
.

Mathew to Arachchige, 0 runs

13.4
1

Mathew to Shanaka, 1 run

13.3
W

Mathew to Chamika Karunaratne, appeal, wicket (caught - Chamika Karunaratne)

13.2
2

Mathew to Chamika Karunaratne, 2 runs

13.1
1

Mathew to Arachchige, 1 run

12.6
1

Wellalage to Arachchige, 1 run

12.5
1

Wellalage to Chamika Karunaratne, 1 run

12.4
.

Wellalage to Chamika Karunaratne, 0 runs

12.3
.

Wellalage to Chamika Karunaratne, 0 runs

12.2
1

Wellalage to Arachchige, 1 run

12.1
4

Wellalage to Arachchige, 4 runs

11.6
1

Williams to Arachchige, 1 run

11.5
1

Williams to Chamika Karunaratne, 1 run

11.4
1

Williams to Arachchige, 1 run

11.3
2

Williams to Arachchige, 2 runs

11.2
1

Williams to Chamika Karunaratne, 1 run

11.1
1

Williams to Arachchige, 1 run

10.6
1

Al Hasan to Arachchige, 1 run, review

10.5
.

Al Hasan to Arachchige, 0 runs

10.4
.

Al Hasan to Arachchige, 0 runs

10.3
.

Al Hasan to Arachchige, 0 runs

10.2
.

Al Hasan to Arachchige, 0 runs

10.1
1

Al Hasan to Chamika Karunaratne, 1 run

9.6
1

Williams to Chamika Karunaratne, 1 run

9.5
2

Williams to Chamika Karunaratne, 2 runs

9.4
2

Williams to Chamika Karunaratne, 2 runs

9.3
4

Williams to Chamika Karunaratne, 4 runs

9.2
.

Williams to Chamika Karunaratne, 0 runs

9.1
.

Williams to Chamika Karunaratne, 0 runs

8.6
W

Al Hasan to Kalupahana, appeal, wicket (bowled - Kalupahana)

8.5
.

Al Hasan to Kalupahana, 0 runs

8.4
1

Al Hasan to Chamika Karunaratne, 1 run

8.3
.

Al Hasan to Chamika Karunaratne, 0 runs

8.2
.

Al Hasan to Chamika Karunaratne, 0 runs

8.1
W

Al Hasan to TF Rogers, appeal, wicket (caught - TF Rogers)

7.6
1

Zahoor Khan to TF Rogers, 1 run

7.5
2

Zahoor Khan to TF Rogers, 2 runs

7.4
1

Zahoor Khan to Kalupahana, 1 run

7.3
4

Zahoor Khan to Kalupahana, 4 runs

7.2
1

Zahoor Khan to TF Rogers, 1 run

7.1
1

Zahoor Khan to Kalupahana, 1 run

6.6
2

Wellalage to TF Rogers, 2 runs

6.5
4

Wellalage to TF Rogers, 4 runs

6.4
1

Wellalage to Kalupahana, 1 run

6.3
1

Wellalage to TF Rogers, 1 run

6.2
1

Wellalage to Kalupahana, 1 run

6.1
4

Wellalage to Kalupahana, 4 runs

5.6
1

Shiraz to Kalupahana, 1 run

5.5
.

Shiraz to Kalupahana, 0 runs

5.4
1

Shiraz to TF Rogers, 1 run

5.3
4

Shiraz to TF Rogers, 4 runs

5.2
.

Shiraz to TF Rogers, 0 runs

5.1
1

Shiraz to Kalupahana, 1 run

4.6
.

Al Hasan to TF Rogers, 0 runs

4.5
.

Al Hasan to TF Rogers, 0 runs

4.4
1lb

Al Hasan to Kalupahana, leg bye, appeal

4.3
4

Al Hasan to Kalupahana, 4 runs

4.2
1

Al Hasan to TF Rogers, 1 run

4.1
.

Al Hasan to TF Rogers, 0 runs

3.6
.

Williams to Kalupahana, appeal

3.5
.

Williams to Kalupahana, 0 runs

3.4
1

Williams to TF Rogers, 1 run

3.3
4

Williams to TF Rogers, 4 runs

3.2
4

Williams to TF Rogers, 4 runs

3.1
.

Williams to TF Rogers, 0 runs

2.6
4

Shiraz to Kalupahana, 4 runs

2.5
1

Shiraz to TF Rogers, 1 run

2.4
4

Shiraz to TF Rogers, 4 runs

2.3
.

Shiraz to TF Rogers, 0 runs

2.2
.

Shiraz to TF Rogers, 0 runs

2.1
.

Shiraz to TF Rogers, 0 runs

1.6
4

Mathew to Kalupahana, 4 runs

1.5
4

Mathew to Kalupahana, 4 runs

1.4
1

Mathew to TF Rogers, 1 run

1.3
1

Mathew to Kalupahana, 1 run

1.2
W

Mathew to Asalanka, appeal, wicket (caught - Asalanka)

1.1
1

Mathew to TF Rogers, 1 run

0.6
.

Shiraz to Asalanka, 0 runs

0.5
2

Shiraz to Asalanka, 2 runs

0.4
W

Shiraz to Harper, appeal, review (out => out), wicket (caught - Harper)

0.3
1

Shiraz to TF Rogers, 1 run

0.2
.

Shiraz to TF Rogers, 0 runs

0.2
5

Shiraz to TF Rogers, 5 wides

0.1
1

Shiraz to Harper, 1 run

19.3
W

Ratnayake to Zahoor Khan, appeal, wicket (bowled - Zahoor Khan)

19.2
.

Ratnayake to Zahoor Khan, 0 runs

19.1
.

Ratnayake to Zahoor Khan, 0 runs

18.6
1

Malinga to Zahoor Khan, 1 run

18.5
1

Malinga to Mathew, 1 run

18.4
.

Malinga to Mathew, 0 runs

18.3
1

Malinga to Zahoor Khan, 1 run

18.2
W

Malinga to Wickramasinghe, appeal, wicket (caught - Wickramasinghe)

18.2
1

Malinga to Wickramasinghe, wide

18.1
6

Malinga to Wickramasinghe, 6 runs

17.6
.

0 runs

17.5
.

Javed to Mathew, 0 runs

17.4
W

Javed to Shiraz, appeal, wicket (caught - Shiraz)

17.3
.

Javed to Shiraz, 0 runs

17.2
1

Javed to Wickramasinghe, 1 run

17.1
2

Javed to Wickramasinghe, 2 runs, appeal

16.6
1

Malinga to Wickramasinghe, 1 run

16.5
1

Malinga to Shiraz, 1 run

16.4
.

Malinga to Shiraz, 0 runs

16.3
1

Malinga to Wickramasinghe, 1 run

16.2
1

Malinga to Shiraz, leg bye

16.1
W

Malinga to Al Hasan, appeal, wicket (caught - Al Hasan)

15.6
1

Javed to Al Hasan, 1 run

15.5
1

Javed to Wickramasinghe, 1 run

15.4
1

Javed to Al Hasan, 1 run

15.3
1

Javed to Wickramasinghe, 1 run

15.2
1

Javed to Al Hasan, 1 run

15.1
1

Javed to Wickramasinghe, 1 run

14.6
1

Chamika Karunaratne to Wickramasinghe, 1 run

14.5
4

Chamika Karunaratne to Wickramasinghe, 4 runs

14.4
.

Chamika Karunaratne to Wickramasinghe, 0 runs

14.3
.

Chamika Karunaratne to Wickramasinghe, 0 runs

14.2
4

Chamika Karunaratne to Wickramasinghe, 4 runs

14.1
1

Chamika Karunaratne to Al Hasan, 1 run, appeal

13.6
.

Ratnayake to Wickramasinghe, 0 runs

13.5
1

Ratnayake to Al Hasan, 1 run

13.4
.

Ratnayake to Al Hasan, 0 runs

13.3
1

Ratnayake to Wickramasinghe, 1 run

13.2
1

Ratnayake to Al Hasan, 1 run

13.1
.

Ratnayake to Al Hasan, 0 runs

12.6
W

Malinga to Mishara, appeal, wicket (caught - Mishara)

12.5
.

Malinga to Mishara, 0 runs

12.4
1

Malinga to Al Hasan, 1 run

12.3
1

Malinga to Mishara, 1 run, appeal

12.2
1

Malinga to Al Hasan, 1 run

12.1
.

Malinga to Al Hasan, 0 runs

11.6
4

Colombage to Mishara, 4 runs

11.5
4

Colombage to Mishara, 4 runs

11.4
2

Mishara defends for 2 runs.

11.3
1

Colombage to Al Hasan, 1 run

11.2
1

Colombage to Mishara, 1 run

11.1
4

Colombage to Mishara, 4 runs

10.6
W

Asalanka to Wellalage, appeal, wicket (caught - Wellalage)

10.5
.

Asalanka to Wellalage, 0 runs

10.4
.

Asalanka to Wellalage, 0 runs

10.3
1

Asalanka to Mishara, 1 run

10.2
1

Asalanka to Wellalage, 1 run

10.1
.

Asalanka to Wellalage, 0 runs

9.6
.

Colombage to Mishara, 0 runs

9.5
1

Colombage to Wellalage, 1 run

9.4
1

Colombage to Mishara, 1 run

9.3
1

Colombage to Wellalage, 1 run

9.2
.

Colombage to Wellalage, 0 runs

9.1
1

Colombage to Mishara, 1 run

8.6
W

Asalanka to Rajapaksa, appeal, review (out => out), wicket (lbw - Rajapaksa)

8.5
1

Asalanka to Mishara, 1 run

8.4
1

Asalanka to Rajapaksa, 1 run

8.3
1

Asalanka to Mishara, 1 run

8.2
1

Asalanka to Rajapaksa, 1 run

8.1
.

Asalanka to Rajapaksa, 0 runs

7.6
4

Colombage to Mishara, 4 runs

7.5
2

Colombage to Mishara, 2 runs

7.4
1

Colombage to Rajapaksa, 1 run

7.3
.

Colombage to Rajapaksa, 0 runs

7.2
W

Colombage to Hridoy, appeal, wicket (caught - Hridoy)

7.1
.

Colombage to Hridoy, 0 runs

6.6
1

Malinga to Hridoy, 1 run

6.5
1

Malinga to Mishara, 1 run

6.4
1lb

Hridoy defends for one leg bye.

6.4
1

Malinga to Hridoy, wide

6.3
1

Malinga to Mishara, 1 run

6.2
1

Malinga to Hridoy, 1 run

6.1
4

Malinga to Hridoy, 4 runs

5.6
.

Javed to Mishara, 0 runs

5.5
1

Javed to Hridoy, 1 run

5.4
.

Javed to Hridoy, 0 runs

5.3
2

Javed to Hridoy, 2 runs

5.2
1

Javed to Mishara, 1 run

5.1
4

Javed to Mishara, 4 runs

4.6
1

Asalanka to Mishara, 1 run

4.5
.

Asalanka to Mishara, 0 runs

4.4
1

Asalanka to Hridoy, 1 run

4.3
W

Asalanka to Nafay, appeal, wicket (bowled - Nafay)

4.2
1

Asalanka to Mishara, 1 run

4.1
.

Asalanka to Mishara, 0 runs

3.6
.

Ratnayake to Nafay, appeal

3.6
5

Ratnayake to Nafay, 5 wides

3.5
W

Ratnayake to Avishka Fernando, appeal, wicket (caught - Avishka Fernando)

3.4
1

Ratnayake to Mishara, 1 run

3.3
1

Ratnayake to Avishka Fernando, 1 run

3.2
1

Ratnayake to Mishara, 1 run

3.1
.

Ratnayake to Mishara, 0 runs

2.6
1

Javed to Mishara, 1 run

2.5
1

Javed to Avishka Fernando, 1 run

2.4
6

Javed to Avishka Fernando, 6 runs

2.3
.

Javed to Avishka Fernando, 0 runs

2.2
.

Javed to Avishka Fernando, 0 runs

2.1
.

Javed to Avishka Fernando, 0 runs

1.6
.

Ratnayake to Mishara, 0 runs

1.5
1

Ratnayake to Avishka Fernando, 1 run

1.4
.

Ratnayake to Avishka Fernando, 0 runs

1.3
1

Ratnayake to Mishara, 1 run

1.2
1

Ratnayake to Avishka Fernando, 1 run

1.1
.

Ratnayake to Avishka Fernando, 0 runs

0.6
1

Asalanka to Avishka Fernando, 1 run

0.5
4

Asalanka to Avishka Fernando, 4 runs

0.4
1

Asalanka to Mishara, 1 run

0.3
1

Asalanka to Avishka Fernando, 1 run

0.2
4

Asalanka to Avishka Fernando, 4 runs

0.1
.

Asalanka to Avishka Fernando, 0 runs