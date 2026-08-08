Squads Jaffna Kings vs Galle Gallants T20 T20 Lanka Premier League 08.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Taskin
bowler
Arachchige Sahan
batsman
Al Hasan Shakib
all rounder
Bowes Chad
batsman
Asalanka Charith
batsman
Colombage Sachindu
bowler
Chawla Piyush
bowler
Croospulle Lasith
batsman
Fernando Avishka
batsman
Dickwella Niroshan
wicket keeper
Fernando Nuwanidu
batsman
Hales Alex
batsman
Hridoy Towhid
batsman
Harper Sam
wicket keeper
Kugathas Mathulan
no information yet
Hasan Sohan Nurul
wicket keeper
Lamichhane Sandeep
bowler
Javed Akif
bowler
Madushanka Dilshan
bowler
Jayasuriya Prabath
bowler
Madushka Nishan
wicket keeper
Kalupahana Dinura
all rounder
Maneesha Praveen
no information yet
Karunaratne Chamika
all rounder
Mathews Traveen
bowler
Khan Zahoor
bowler
Mishara Kamil
batsman
Koththigoda Yuri
no information yet
Nafay Khawaja Muhammad
batsman
Kumara Lahiru
bowler
Rajapaksa Bhanuka
batsman
Lakshan Dhananjaya
all rounder
Shiraz Mohamed
bowler
Lynn Chris
batsman
Malinga Eshan
bowler
Wickramasinghe Chamindu
all rounder
Miraz Mehidy Hasan
all rounder
Wiese David
all rounder
Nadeeshan Kavindu
bowler
Williams Lizaad
bowler
Nawaz Mohammad
all rounder
Zadran Ibrahim
batsman
Rajapaksa Sadisha
batsman
Match has not started yet