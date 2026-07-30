Highlights Jaffna Kings vs Kandy Royals T20 T20 Lanka Premier League 30.07.2026
Madushanka to Shankar, Vijay, 0 runs
Madushanka to Shankar, Vijay, 0 runs
Madushanka to Shankar, Vijay, 0 runs
Madushanka to Shankar, Vijay, 0 runs
Madushanka to Shankar, Vijay, 0 runs
Zahoor Khan to Asitha Fernando, appeal, wicket (caught - Asitha Fernando)
Zahoor Khan to Shankar, Vijay, 1 run
Zahoor Khan to Shankar, Vijay, 0 runs
Zahoor Khan to Shankar, Vijay, 2 runs
And another! No ball. Shankar, Vijay defends for four runs.
Zahoor Khan to Shankar, Vijay, 2 runs
Zahoor Khan to Shankar, Vijay, 0 runs
Wellalage to Asitha Fernando, 0 runs
Wellalage to Shankar, Vijay, 1 run
Wellalage to Asitha Fernando, 1 run
Wellalage to Asitha Fernando, 0 runs
Wellalage to Hemantha, appeal, wicket (bowled - Hemantha)
Wellalage to Shankar, Vijay, 1 run
Al Hasan to Hasaranga, appeal, wicket (caught - Hasaranga)
Al Hasan to Hasaranga, 6 runs
Al Hasan to Hasaranga, 6 runs
Al Hasan to Shankar, Vijay, 1 run
Al Hasan to Hasaranga, 1 run
Al Hasan to Hasaranga, 6 runs
Madushanka to Hasaranga, 1 run
Madushanka to Hasaranga, 0 runs
Madushanka to Shankar, Vijay, 1 run
Madushanka to Shankar, Vijay, 2 runs
Madushanka to Shankar, Vijay, 4 runs
Madushanka to Shankar, Vijay, 4 runs
Madushanka to Hasaranga, 2 wides
Al Hasan to Hasaranga, 1 run
Al Hasan to Shankar, Vijay, 1 run
Al Hasan to Hasaranga, 1 run
Al Hasan to Shankar, Vijay, 1 run
Al Hasan to Hasaranga, 1 run
Al Hasan to Hasaranga, 0 runs
Wellalage to Phillips, appeal, wicket (bowled - Phillips)
Wellalage to Hasaranga, 1 run
Wellalage to Shaheen Shah Afridi, appeal, wicket (caught - Shaheen Shah Afridi)
Wellalage to Shaheen Shah Afridi, 6 runs
Wellalage to Shaheen Shah Afridi, 0 runs
Wellalage to Phillips, 1 run
Zahoor Khan to Phillips, 1 run
Zahoor Khan to Shaheen Shah Afridi, 1 run
Zahoor Khan to Shaheen Shah Afridi, wide
Zahoor Khan to Phillips, 1 run
Zahoor Khan to Shaheen Shah Afridi, 1 run
Zahoor Khan to Shaheen Shah Afridi, 0 runs
Mathew to Shaheen Shah Afridi, 1 run
Mathew to Shaheen Shah Afridi, 6 runs
Mathew to Shaheen Shah Afridi, 4 runs
Mathew to Phillips, 1 run
Mathew to Phillips, 0 runs
Mathew to Phillips, 4 runs
Madushanka to Phillips, 1 run
Madushanka to Shaheen Shah Afridi, 1 run
Madushanka to Shaheen Shah Afridi, wide
Madushanka to Shaheen Shah Afridi, 4 runs
Madushanka to Shaheen Shah Afridi, 0 runs
Madushanka to Shaheen Shah Afridi, 0 runs
Madushanka to Ali, appeal, wicket (caught - Ali)
Mathew to Phillips, 0 runs
Mathew to Ali, 1 run
Mathew to Phillips, 1 run
Mathew to Ali, 1 run
Mathew to Ali, 2 runs
Mathew to Phillips, 1 run
Zahoor Khan to Phillips, 1 run
Zahoor Khan to Phillips, wide
Zahoor Khan to Phillips, wide
Zahoor Khan to Ali, 1 run
Zahoor Khan to Phillips, 1 run
Zahoor Khan to Sandesh, appeal, wicket (bowled - Sandesh)
Zahoor Khan to Ali, 1 run
Zahoor Khan to Ali, 0 runs
Al Hasan to Ali, 1 run
Al Hasan to Ali, 0 runs
Al Hasan to Sandesh, 1 run
Al Hasan to Sandesh, 6 runs
Al Hasan to Ali, 1 run
Al Hasan to Perera, appeal, wicket (bowled - Perera)
Zahoor Khan to Perera, 1 run
Zahoor Khan to Sandesh, 1 run
Zahoor Khan to Sandesh, 6 runs
Zahoor Khan to Perera, 1 run
Zahoor Khan to Sandesh, 1 run
Zahoor Khan to Perera, 1 run
Mathew to Sandesh, 4 runs
Mathew to Sandesh, 6 runs
Mathew to Perera, leg bye, review
Mathew to Sandesh, 1 run
Mathew to Perera, 1 run
Mathew to Perera, 6 runs
Shiraz to Sandesh, 4 runs
Shiraz to Sandesh, 0 runs
Shiraz to Sandesh, 6 runs
Shiraz to Sandesh, 4 runs
Shiraz to Perera, 1 run
Shiraz to Perera, 4 runs
Al Hasan to Sandesh, 0 runs
Al Hasan to Perera, 1 run
Al Hasan to Udara, appeal, wicket (bowled - Udara)
Al Hasan to Udara, 4 runs
Al Hasan to Udara, 4 runs
Al Hasan to Udara, 0 runs
Shiraz to Udara, 1 run
Shiraz to Udara, 0 runs
0 runs
Shiraz to Udara, 6 runs
Sandesh defends for one leg bye.
Shiraz to Sandesh, 0 runs
Madushanka to Udara, 4 runs
Madushanka to Udara, 6 runs
Madushanka to Sandesh, leg bye
Madushanka to Sandesh, 4 runs
Madushanka to Sandesh, 0 runs
Madushanka to Udara, 1 run
Shiraz to Sandesh, 4 runs
Shiraz to Udara, 1 run
Shiraz to Sandesh, leg bye
Shiraz to Udara, 1 run
Shiraz to Udara, 2 runs
Shiraz to Udara, 0 runs
Hasaranga to Wellalage, 1 run
Hasaranga to Wellalage, 2 runs
Hasaranga to Wellalage, 2 runs
Hasaranga to Wellalage, 2 runs
Hasaranga to Al Hasan, no ball + 1 run
Hasaranga to Al Hasan, 0 runs
Hasaranga to Wellalage, 1 run
Asitha Fernando to Wellalage, 1 run
Asitha Fernando to Wellalage, wide
No ball. Al Hasan plays a defensive stroke for one run.
Asitha Fernando to Al Hasan, 2 runs
Asitha Fernando to Wellalage, 1 run
Wellalage defends for a couple of runs.
Asitha Fernando to Wellalage, 4 runs
Asitha Fernando to Wickramasinghe, appeal, wicket (caught - Wickramasinghe)
Shaheen Shah Afridi to Al Hasan, 6 runs
Shaheen Shah Afridi to Wickramasinghe, 1 run
Shaheen Shah Afridi to Wickramasinghe, 6 runs
Shaheen Shah Afridi to Wickramasinghe, 4 runs
Shaheen Shah Afridi to Al Hasan, 1 run
Shaheen Shah Afridi to Al Hasan, 4 runs
Thushara to Al Hasan, 4 runs
Al Hasan defends for a pair of runs.
Thushara to Al Hasan, 2 runs
Thushara to Wickramasinghe, 1 run
Thushara to Wickramasinghe, 6 runs
Thushara to Wickramasinghe, wide
Thushara to Al Hasan, 1 run
Zahir Khan to Wickramasinghe, 0 runs
Zahir Khan to Al Hasan, 1 run
Zahir Khan to Wickramasinghe, 1 run
Zahir Khan to Wickramasinghe, 6 runs
Zahir Khan to Wickramasinghe, 4 runs
Zahir Khan to Wickramasinghe, 6 runs
Ali to Wickramasinghe, 1 run
Ali to Al Hasan, 1 run
Ali to Al Hasan, 0 runs
Ali to Wickramasinghe, 1 run
Ali to Hridoy, appeal, wicket (caught - Hridoy)
Ali to Hridoy, 4 runs
Hridoy defends for a single run.
Wide. Hridoy plays a defensive stroke for 3 wides.
Hasaranga to Al Hasan, 1 run
Hasaranga to Al Hasan, 0 runs
Hasaranga to Al Hasan, 2 runs
Hasaranga to Al Hasan, 0 runs
appeal, wicket (bowled - Rajapaksa)
Ali to Hridoy, 0 runs
Wide. Rajapaksa defends for two wides.
Ali to Hridoy, 1 run
Ali to Rajapaksa, 1 run
Ali to Hridoy, 1 run
Hridoy plays a defensive stroke for a couple of runs.
Ali to Hridoy, 6 runs
Zahir Khan to Rajapaksa, 0 runs
Zahir Khan to Rajapaksa, 0 runs
Zahir Khan to Rajapaksa, 0 runs
Zahir Khan to Hridoy, 1 run
Zahir Khan to Rajapaksa, 1 run
Zahir Khan to Hridoy, 1 run
Hasaranga to Rajapaksa, 0 runs
Hasaranga to Rajapaksa, 4 runs
Hasaranga to Hridoy, 1 run
Hasaranga to Rajapaksa, 1 run
Hasaranga to Rajapaksa, review
Hasaranga to Ibrahim Zadran, appeal, wicket (bowled - Ibrahim Zadran)
Zahir Khan to Ibrahim Zadran, 1 run
Zahir Khan to Ibrahim Zadran, 4 runs
Zahir Khan to Ibrahim Zadran, 0 runs
Zahir Khan to Hridoy, 1 run
Zahir Khan to Hridoy, 0 runs
Zahir Khan to Hridoy, 0 runs
Ali to Hridoy, 1 run
Ali to Ibrahim Zadran, 1 run
Ali to Hridoy, 1 run
Ali to Mishara, appeal, wicket (stumped - Mishara)
Ali to Mishara, 0 runs
Ali to Ibrahim Zadran, 1 run
Zahir Khan to Mishara, 0 runs
Ibrahim Zadran plays a defensive stroke for a single run.
Zahir Khan to Ibrahim Zadran, 0 runs
Zahir Khan to Avishka Fernando, appeal, wicket (caught - Avishka Fernando)
Zahir Khan to Mishara, 1 run
Zahir Khan to Avishka Fernando, 1 run
Hasaranga to Mishara, 6 runs
Hasaranga to Avishka Fernando, 1 run
Hasaranga to Avishka Fernando, 0 runs
Hasaranga to Mishara, 1 run
Hasaranga to Mishara, 6 runs
Hasaranga to Mishara, 0 runs
Ali to Mishara, 1 run
Ali to Mishara, 0 runs
Ali to Mishara, 6 runs
Ali to Mishara, 0 runs
Ali to Avishka Fernando, 1 run
Ali to Avishka Fernando, 6 runs
Thushara to Mishara, 4 runs
Thushara to Avishka Fernando, 1 run
Thushara to Mishara, 1 run
Thushara to Avishka Fernando, 1 run
Thushara to Mishara, 1 run
Thushara to Mishara, 6 runs
Thushara to Mishara, 5 wides
Asitha Fernando to Mishara, 1 run
Asitha Fernando to Mishara, 2 runs
Asitha Fernando to Avishka Fernando, 1 run
Asitha Fernando to Avishka Fernando, 0 runs
Asitha Fernando to Avishka Fernando, 4 runs
Asitha Fernando to Avishka Fernando, 4 runs
Shaheen Shah Afridi to Mishara, 6 runs
Shaheen Shah Afridi to Mishara, 0 runs
Mishara defends for 4 leg byes.
Shaheen Shah Afridi to Avishka Fernando, 1 run
Shaheen Shah Afridi to Avishka Fernando, 2 runs
Shaheen Shah Afridi to Avishka Fernando, 0 runs
Thushara to Avishka Fernando, 1 run
Thushara to Mishara, 1 run
Thushara to Avishka Fernando, 1 run
Thushara to Avishka Fernando, 4 runs
Thushara to Mishara, leg bye
Thushara to Avishka Fernando, 1 run
Shaheen Shah Afridi to Avishka Fernando, 5 runs
Shaheen Shah Afridi to Mishara, 1 run
Shaheen Shah Afridi to Mishara, 4 runs
Shaheen Shah Afridi to Avishka Fernando, 1 run
Shaheen Shah Afridi to Avishka Fernando, 0 runs
Shaheen Shah Afridi to Mishara, 1 run