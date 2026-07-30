Highlights Jaffna Kings vs Kandy Royals T20 T20 Lanka Premier League 30.07.2026

T20

JAF
JAF

221

KAN
KAN

200

19.5
.

Madushanka to Shankar, Vijay, 0 runs

19.4
.

Madushanka to Shankar, Vijay, 0 runs

19.3
.

Madushanka to Shankar, Vijay, 0 runs

19.2
.

Madushanka to Shankar, Vijay, 0 runs

19.1
.

Madushanka to Shankar, Vijay, 0 runs

18.6
W

Zahoor Khan to Asitha Fernando, appeal, wicket (caught - Asitha Fernando)

18.5
1

Zahoor Khan to Shankar, Vijay, 1 run

18.4
.

Zahoor Khan to Shankar, Vijay, 0 runs

18.3
2

Zahoor Khan to Shankar, Vijay, 2 runs

18.3
nb

And another! No ball. Shankar, Vijay defends for four runs.

18.2
2

Zahoor Khan to Shankar, Vijay, 2 runs

18.1
.

Zahoor Khan to Shankar, Vijay, 0 runs

17.6
.

Wellalage to Asitha Fernando, 0 runs

17.5
1

Wellalage to Shankar, Vijay, 1 run

17.4
1

Wellalage to Asitha Fernando, 1 run

17.3
.

Wellalage to Asitha Fernando, 0 runs

17.2
W

Wellalage to Hemantha, appeal, wicket (bowled - Hemantha)

17.1
1

Wellalage to Shankar, Vijay, 1 run

16.6
W

Al Hasan to Hasaranga, appeal, wicket (caught - Hasaranga)

16.5
6

Al Hasan to Hasaranga, 6 runs

16.4
6

Al Hasan to Hasaranga, 6 runs

16.3
1

Al Hasan to Shankar, Vijay, 1 run

16.2
1

Al Hasan to Hasaranga, 1 run

16.1
6

Al Hasan to Hasaranga, 6 runs

15.6
1

Madushanka to Hasaranga, 1 run

15.5
.

Madushanka to Hasaranga, 0 runs

15.4
1

Madushanka to Shankar, Vijay, 1 run

15.3
2

Madushanka to Shankar, Vijay, 2 runs

15.2
4

Madushanka to Shankar, Vijay, 4 runs

15.1
4

Madushanka to Shankar, Vijay, 4 runs

15.1
2

Madushanka to Hasaranga, 2 wides

14.6
1

Al Hasan to Hasaranga, 1 run

14.5
1

Al Hasan to Shankar, Vijay, 1 run

14.4
1

Al Hasan to Hasaranga, 1 run

14.3
1

Al Hasan to Shankar, Vijay, 1 run

14.2
1

Al Hasan to Hasaranga, 1 run

14.1
.

Al Hasan to Hasaranga, 0 runs

13.6
W

Wellalage to Phillips, appeal, wicket (bowled - Phillips)

13.5
1

Wellalage to Hasaranga, 1 run

13.4
W

Wellalage to Shaheen Shah Afridi, appeal, wicket (caught - Shaheen Shah Afridi)

13.3
6

Wellalage to Shaheen Shah Afridi, 6 runs

13.2
.

Wellalage to Shaheen Shah Afridi, 0 runs

13.1
1

Wellalage to Phillips, 1 run

12.6
1

Zahoor Khan to Phillips, 1 run

12.5
1

Zahoor Khan to Shaheen Shah Afridi, 1 run

12.5
1

Zahoor Khan to Shaheen Shah Afridi, wide

12.4
1

Zahoor Khan to Phillips, 1 run

12.3
1

Zahoor Khan to Shaheen Shah Afridi, 1 run

12.1
.

Zahoor Khan to Shaheen Shah Afridi, 0 runs

11.6
1

Mathew to Shaheen Shah Afridi, 1 run

11.5
6

Mathew to Shaheen Shah Afridi, 6 runs

11.4
4

Mathew to Shaheen Shah Afridi, 4 runs

11.3
1

Mathew to Phillips, 1 run

11.2
.

Mathew to Phillips, 0 runs

11.1
4

Mathew to Phillips, 4 runs

10.6
1

Madushanka to Phillips, 1 run

10.5
1

Madushanka to Shaheen Shah Afridi, 1 run

10.5
1

Madushanka to Shaheen Shah Afridi, wide

10.4
4

Madushanka to Shaheen Shah Afridi, 4 runs

10.3
.

Madushanka to Shaheen Shah Afridi, 0 runs

10.2
.

Madushanka to Shaheen Shah Afridi, 0 runs

10.1
W

Madushanka to Ali, appeal, wicket (caught - Ali)

9.6
.

Mathew to Phillips, 0 runs

9.5
1

Mathew to Ali, 1 run

9.4
1

Mathew to Phillips, 1 run

9.3
1

Mathew to Ali, 1 run

9.2
2

Mathew to Ali, 2 runs

9.1
1

Mathew to Phillips, 1 run

8.6
1

Zahoor Khan to Phillips, 1 run

8.6
1

Zahoor Khan to Phillips, wide

8.6
1

Zahoor Khan to Phillips, wide

8.5
1

Zahoor Khan to Ali, 1 run

8.4
1

Zahoor Khan to Phillips, 1 run

8.3
W

Zahoor Khan to Sandesh, appeal, wicket (bowled - Sandesh)

8.2
1

Zahoor Khan to Ali, 1 run

8.1
.

Zahoor Khan to Ali, 0 runs

7.6
1

Al Hasan to Ali, 1 run

7.5
.

Al Hasan to Ali, 0 runs

7.4
1

Al Hasan to Sandesh, 1 run

7.3
6

Al Hasan to Sandesh, 6 runs

7.2
1

Al Hasan to Ali, 1 run

7.1
W

Al Hasan to Perera, appeal, wicket (bowled - Perera)

6.6
1

Zahoor Khan to Perera, 1 run

6.5
1

Zahoor Khan to Sandesh, 1 run

6.4
6

Zahoor Khan to Sandesh, 6 runs

6.3
1

Zahoor Khan to Perera, 1 run

6.2
1

Zahoor Khan to Sandesh, 1 run

6.1
1

Zahoor Khan to Perera, 1 run

5.6
4

Mathew to Sandesh, 4 runs

5.5
6

Mathew to Sandesh, 6 runs

5.4
1lb

Mathew to Perera, leg bye, review

5.3
1

Mathew to Sandesh, 1 run

5.2
1

Mathew to Perera, 1 run

5.1
6

Mathew to Perera, 6 runs

4.6
4

Shiraz to Sandesh, 4 runs

4.5
.

Shiraz to Sandesh, 0 runs

4.4
6

Shiraz to Sandesh, 6 runs

4.3
4

Shiraz to Sandesh, 4 runs

4.2
1

Shiraz to Perera, 1 run

4.1
4

Shiraz to Perera, 4 runs

3.6
.

Al Hasan to Sandesh, 0 runs

3.5
1

Al Hasan to Perera, 1 run

3.4
W

Al Hasan to Udara, appeal, wicket (bowled - Udara)

3.3
4

Al Hasan to Udara, 4 runs

3.2
4

Al Hasan to Udara, 4 runs

3.1
.

Al Hasan to Udara, 0 runs

2.6
1

Shiraz to Udara, 1 run

2.5
.

Shiraz to Udara, 0 runs

2.4
.

0 runs

2.3
6

Shiraz to Udara, 6 runs

2.2
1lb

Sandesh defends for one leg bye.

2.1
.

Shiraz to Sandesh, 0 runs

1.6
4

Madushanka to Udara, 4 runs

1.5
6

Madushanka to Udara, 6 runs

1.4
1

Madushanka to Sandesh, leg bye

1.3
4

Madushanka to Sandesh, 4 runs

1.2
.

Madushanka to Sandesh, 0 runs

1.1
1

Madushanka to Udara, 1 run

0.6
4

Shiraz to Sandesh, 4 runs

0.5
1

Shiraz to Udara, 1 run

0.4
1

Shiraz to Sandesh, leg bye

0.3
1

Shiraz to Udara, 1 run

0.2
2

Shiraz to Udara, 2 runs

0.1
.

Shiraz to Udara, 0 runs

19.6
1

Hasaranga to Wellalage, 1 run

19.5
2

Hasaranga to Wellalage, 2 runs

19.4
2

Hasaranga to Wellalage, 2 runs

19.3
2

Hasaranga to Wellalage, 2 runs

19.3
nb

Hasaranga to Al Hasan, no ball + 1 run

19.2
.

Hasaranga to Al Hasan, 0 runs

19.1
1

Hasaranga to Wellalage, 1 run

18.6
1

Asitha Fernando to Wellalage, 1 run

18.6
1

Asitha Fernando to Wellalage, wide

18.6
nb

No ball. Al Hasan plays a defensive stroke for one run.

18.5
2

Asitha Fernando to Al Hasan, 2 runs

18.4
1

Asitha Fernando to Wellalage, 1 run

18.3
2

Wellalage defends for a couple of runs.

18.2
4

Asitha Fernando to Wellalage, 4 runs

18.1
W

Asitha Fernando to Wickramasinghe, appeal, wicket (caught - Wickramasinghe)

17.6
6

Shaheen Shah Afridi to Al Hasan, 6 runs

17.5
1

Shaheen Shah Afridi to Wickramasinghe, 1 run

17.4
6

Shaheen Shah Afridi to Wickramasinghe, 6 runs

17.3
4

Shaheen Shah Afridi to Wickramasinghe, 4 runs

17.2
1

Shaheen Shah Afridi to Al Hasan, 1 run

17.1
4

Shaheen Shah Afridi to Al Hasan, 4 runs

16.6
4

Thushara to Al Hasan, 4 runs

16.5
2

Al Hasan defends for a pair of runs.

16.4
2

Thushara to Al Hasan, 2 runs

16.3
1

Thushara to Wickramasinghe, 1 run

16.2
6

Thushara to Wickramasinghe, 6 runs

16.2
1

Thushara to Wickramasinghe, wide

16.1
1

Thushara to Al Hasan, 1 run

15.6
.

Zahir Khan to Wickramasinghe, 0 runs

15.5
1

Zahir Khan to Al Hasan, 1 run

15.4
1

Zahir Khan to Wickramasinghe, 1 run

15.3
6

Zahir Khan to Wickramasinghe, 6 runs

15.2
4

Zahir Khan to Wickramasinghe, 4 runs

15.1
6

Zahir Khan to Wickramasinghe, 6 runs

14.6
1

Ali to Wickramasinghe, 1 run

14.5
1

Ali to Al Hasan, 1 run

14.4
.

Ali to Al Hasan, 0 runs

14.3
1

Ali to Wickramasinghe, 1 run

14.2
W

Ali to Hridoy, appeal, wicket (caught - Hridoy)

14.1
4

Ali to Hridoy, 4 runs

13.6
1

Hridoy defends for a single run.

13.6
3w

Wide. Hridoy plays a defensive stroke for 3 wides.

13.5
1

Hasaranga to Al Hasan, 1 run

13.4
.

Hasaranga to Al Hasan, 0 runs

13.3
2

Hasaranga to Al Hasan, 2 runs

13.2
.

Hasaranga to Al Hasan, 0 runs

13.1
W

appeal, wicket (bowled - Rajapaksa)

12.6
.

Ali to Hridoy, 0 runs

12.6
2w

Wide. Rajapaksa defends for two wides.

12.5
1

Ali to Hridoy, 1 run

12.4
1

Ali to Rajapaksa, 1 run

12.3
1

Ali to Hridoy, 1 run

12.2
2

Hridoy plays a defensive stroke for a couple of runs.

12.1
6

Ali to Hridoy, 6 runs

11.6
.

Zahir Khan to Rajapaksa, 0 runs

11.5
.

Zahir Khan to Rajapaksa, 0 runs

11.4
.

Zahir Khan to Rajapaksa, 0 runs

11.3
1

Zahir Khan to Hridoy, 1 run

11.2
1

Zahir Khan to Rajapaksa, 1 run

11.1
1

Zahir Khan to Hridoy, 1 run

10.6
.

Hasaranga to Rajapaksa, 0 runs

10.5
4

Hasaranga to Rajapaksa, 4 runs

10.4
1

Hasaranga to Hridoy, 1 run

10.3
1

Hasaranga to Rajapaksa, 1 run

10.2
.

Hasaranga to Rajapaksa, review

10.1
W

Hasaranga to Ibrahim Zadran, appeal, wicket (bowled - Ibrahim Zadran)

9.6
1

Zahir Khan to Ibrahim Zadran, 1 run

9.5
4

Zahir Khan to Ibrahim Zadran, 4 runs

9.4
.

Zahir Khan to Ibrahim Zadran, 0 runs

9.3
1

Zahir Khan to Hridoy, 1 run

9.2
.

Zahir Khan to Hridoy, 0 runs

9.1
.

Zahir Khan to Hridoy, 0 runs

8.6
1

Ali to Hridoy, 1 run

8.5
1

Ali to Ibrahim Zadran, 1 run

8.4
1

Ali to Hridoy, 1 run

8.3
W

Ali to Mishara, appeal, wicket (stumped - Mishara)

8.2
.

Ali to Mishara, 0 runs

8.1
1

Ali to Ibrahim Zadran, 1 run

7.6
.

Zahir Khan to Mishara, 0 runs

7.5
1

Ibrahim Zadran plays a defensive stroke for a single run.

7.4
.

Zahir Khan to Ibrahim Zadran, 0 runs

7.3
W

Zahir Khan to Avishka Fernando, appeal, wicket (caught - Avishka Fernando)

7.2
1

Zahir Khan to Mishara, 1 run

7.1
1

Zahir Khan to Avishka Fernando, 1 run

6.6
6

Hasaranga to Mishara, 6 runs

6.5
1

Hasaranga to Avishka Fernando, 1 run

6.4
.

Hasaranga to Avishka Fernando, 0 runs

6.3
1

Hasaranga to Mishara, 1 run

6.2
6

Hasaranga to Mishara, 6 runs

6.1
.

Hasaranga to Mishara, 0 runs

5.6
1

Ali to Mishara, 1 run

5.5
.

Ali to Mishara, 0 runs

5.4
6

Ali to Mishara, 6 runs

5.3
.

Ali to Mishara, 0 runs

5.2
1

Ali to Avishka Fernando, 1 run

5.1
6

Ali to Avishka Fernando, 6 runs

4.6
4

Thushara to Mishara, 4 runs

4.5
1

Thushara to Avishka Fernando, 1 run

4.4
1

Thushara to Mishara, 1 run

4.3
1

Thushara to Avishka Fernando, 1 run

4.2
1

Thushara to Mishara, 1 run

4.1
6

Thushara to Mishara, 6 runs

4.1
5

Thushara to Mishara, 5 wides

3.6
1

Asitha Fernando to Mishara, 1 run

3.5
2

Asitha Fernando to Mishara, 2 runs

3.4
1

Asitha Fernando to Avishka Fernando, 1 run

3.3
.

Asitha Fernando to Avishka Fernando, 0 runs

3.2
4

Asitha Fernando to Avishka Fernando, 4 runs

3.1
4

Asitha Fernando to Avishka Fernando, 4 runs

2.6
6

Shaheen Shah Afridi to Mishara, 6 runs

2.5
.

Shaheen Shah Afridi to Mishara, 0 runs

2.4
4

Mishara defends for 4 leg byes.

2.3
1

Shaheen Shah Afridi to Avishka Fernando, 1 run

2.2
2

Shaheen Shah Afridi to Avishka Fernando, 2 runs

2.1
.

Shaheen Shah Afridi to Avishka Fernando, 0 runs

1.6
1

Thushara to Avishka Fernando, 1 run

1.5
1

Thushara to Mishara, 1 run

1.4
1

Thushara to Avishka Fernando, 1 run

1.3
4

Thushara to Avishka Fernando, 4 runs

1.2
1

Thushara to Mishara, leg bye

1.1
1

Thushara to Avishka Fernando, 1 run

0.6
5

Shaheen Shah Afridi to Avishka Fernando, 5 runs

0.5
1

Shaheen Shah Afridi to Mishara, 1 run

0.4
4

Shaheen Shah Afridi to Mishara, 4 runs

0.3
1

Shaheen Shah Afridi to Avishka Fernando, 1 run

0.2
.

Shaheen Shah Afridi to Avishka Fernando, 0 runs

0.1
1

Shaheen Shah Afridi to Mishara, 1 run