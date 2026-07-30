Results Score Jaffna Kings vs Kandy Royals T20 T20 Lanka Premier League 30.07.2026

T20

JAF
JAF

221

KAN
KAN

200

Best Players

batterRB4s6sSR
Sandesh Pawanall rounder482154228.57
Udara Lahiruwicket keeper301532200
bowlerOMRWECOWDNB
Al Hasan Shakiball rounder4043310.7500
Khan Zahoorbowler40322831

Latest Highlights

19.5
.

Madushanka to Shankar, Vijay, 0 runs

19.4
.

Madushanka to Shankar, Vijay, 0 runs

19.3
.

Madushanka to Shankar, Vijay, 0 runs

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