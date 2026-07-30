Results Score Jaffna Kings vs Kandy Royals T20 T20 Lanka Premier League 30.07.2026
Best Players
|batter
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|Sandesh Pawanall rounder
|48
|21
|5
|4
|228.57
|Udara Lahiruwicket keeper
|30
|15
|3
|2
|200
|bowler
|O
|M
|R
|W
|ECO
|WD
|NB
|Al Hasan Shakiball rounder
|4
|0
|43
|3
|10.75
|0
|0
|Khan Zahoorbowler
|4
|0
|32
|2
|8
|3
|1
Latest Highlights
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19.5
.
Madushanka to Shankar, Vijay, 0 runs
19.4
.
Madushanka to Shankar, Vijay, 0 runs
19.3
.
Madushanka to Shankar, Vijay, 0 runs