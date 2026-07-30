Squads Jaffna Kings vs Kandy Royals T20 T20 Lanka Premier League 30.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Al Hasan Shakib
all rounder
Afridi Shaheen
bowler
Fernando Avishka
batsman
Ali Moeen
all rounder
Hridoy Towhid
batsman
Arachchige Dushan Ishara Munasinghe
all rounder
Khan Zahoor
bowler
Fernando Asitha
bowler
Mathews Traveen
bowler
Hasaranga Wanindu
all rounder
Mishara Kamil
batsman
Jayasundera Udara
all rounder
Rajapaksa Bhanuka
batsman
Khan Zahir
bowler
Shiraz Mohamed
bowler
Perera Kusal
wicket keeper
Phillips Dale
batsman
Wickramasinghe Chamindu
all rounder
Sandesh Pawan
all rounder
Zadran Ibrahim
batsman
Thushara Nuwan
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Taskin
bowler
Atal Sediqullah
batsman
Asalanka Charith
batsman
Halambage Vishen
bowler
Chawla Piyush
bowler
Lakshan Muditha
all rounder
Fernando Nuwanidu
batsman
Mathews Angelo
batsman
Kugathas Mathulan
no information yet
McMullen Brandon
all rounder
Lamichhane Sandeep
bowler
Sanketh Garuka
bowler
Madushanka Dilshan
bowler
Shankar Vijay
all rounder
Madushka Nishan
wicket keeper
Silva Sahan Mihira De
bowler
Maneesha Praveen
no information yet
Udara Lahiru
wicket keeper
Wiese David
all rounder
Wijesundera Isitha
bowler
Williams Lizaad
bowler