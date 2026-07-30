Squads Jaffna Kings vs Kandy Royals T20 T20 Lanka Premier League 30.07.2026

T20

JAF
JAF

221

KAN
KAN

200

Playing

JAF
JAF
KAN
KAN
First TeamSecond Team
Al Hasan Shakib

all rounder

Ali Moeen

all rounder

Perera Kusal

wicket keeper

Sandesh Pawan

all rounder

Bench

JAF
JAF
KAN
KAN
First TeamSecond Team
Lakshan Muditha

all rounder

Kugathas Mathulan

no information yet

McMullen Brandon

all rounder

Shankar Vijay

all rounder

Madushka Nishan

wicket keeper

Maneesha Praveen

no information yet

Udara Lahiru

wicket keeper

Wiese David

all rounder