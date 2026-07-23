H2h Kandy Royals vs Colombo Kaps T20 T20 Lanka Premier League 23.07.2026

T20

KAN
KAN

169

COL
COL

192

Kandy Royals vs Colombo Kaps

T20, T20 Lanka Premier League

COLColombo Kaps

KANKandy Royals

T20, T20 Lanka Premier League

KANKandy Royals

179

COLColombo Kaps

182