Squads Kandy Royals vs Colombo Kaps T20 T20 Lanka Premier League 23.07.2026

T20

KAN
KAN

169

COL
COL

192

Playing

KAN
KAN
COL
COL
First TeamSecond Team
Hermann Rubin

wicket keeper

Udara Lahiru

wicket keeper

Mendis Kamindu

all rounder

Shankar Vijay

all rounder

Sandesh Pawan

all rounder

Neesham James

all rounder

Ali Moeen

all rounder

Dahani Shahnawaz

no information yet

Perera Kusal

wicket keeper

McDermott Ben

wicket keeper

Lakshan Muditha

all rounder

Bench

KAN
KAN
COL
COL
First TeamSecond Team
Bhurtel Kushal

no information yet

McMullen Brandon

all rounder

Mendis Kusal

wicket keeper

Pragasam Arul

no information yet