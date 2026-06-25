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Chambal Ghariyals vs Jabalpur Lions
>
H2h
H2h Chambal Ghariyals vs Jabalpur Lions T20 Madhya Pradesh League 25.06.2026
Jun 25, 2026
T20
02:00
PM
CHA
213
JAB
202
Results
Match Details
Squads
H2H
Chambal Ghariyals vs Jabalpur Lions
Jun 19, 2026
T20, Madhya Pradesh League
Jabalpur Lions
204
Chambal Ghariyals
208
Jun 18, 2025
T20, Madhya Pradesh League
Jabalpur Lions
Chambal Ghariyals