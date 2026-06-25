H2h Chambal Ghariyals vs Jabalpur Lions T20 Madhya Pradesh League 25.06.2026

T20

CHA
CHA

213

JAB
JAB

202

Chambal Ghariyals vs Jabalpur Lions

T20, Madhya Pradesh League

JABJabalpur Lions

204

CHAChambal Ghariyals

208

T20, Madhya Pradesh League

JABJabalpur Lions

CHAChambal Ghariyals