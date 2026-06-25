Squads Chambal Ghariyals vs Jabalpur Lions T20 Madhya Pradesh League 25.06.2026

T20

CHA
CHA

213

JAB
JAB

202

Playing

CHA
CHA
JAB
JAB

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

CHA
CHA
JAB
JAB
First TeamSecond Team
Singh Sandeep

no information yet