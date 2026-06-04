H2h Msc Maratha Royals vs Sobo Mumbai Falcons T20 Mumbai Premier League 04.06.2026

T20

Wankhede Stadium

MSC
MSC

152

SOB
SOB

156

Msc Maratha Royals vs Sobo Mumbai Falcons

T20, Mumbai Premier League

MSCMsc Maratha Royals

SOBSobo Mumbai Falcons