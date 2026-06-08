H2h Msc Maratha Royals vs Triumph Knights MNE T20 Mumbai Premier League 08.06.2026

T20

Wankhede Stadium

MSC
MSC

152

TRI
TRI

153

Msc Maratha Royals vs Triumph Knights MNE

T20, Mumbai Premier League

TRITriumph Knights MNE

MSCMsc Maratha Royals