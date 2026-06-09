H2h Sobo Mumbai Falcons vs Aakash Tigers Mws T20 Mumbai Premier League 09.06.2026

T20

Wankhede Stadium

SOB
SOB

161

AAK
AAK

227

Sobo Mumbai Falcons vs Aakash Tigers Mws

T20, Mumbai Premier League

AAKAakash Tigers Mws

SOBSobo Mumbai Falcons