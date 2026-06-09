Squads Sobo Mumbai Falcons vs Aakash Tigers Mws T20 Mumbai Premier League 09.06.2026

T20

Wankhede Stadium

SOB
SOB

161

AAK
AAK

227

Playing

SOB
SOB
AAK
AAK

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

SOB
SOB
AAK
AAK

no information yet

First TeamSecond Team