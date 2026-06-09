Squads Triumph Knights MNE vs Eagle Thane Strikers T20 Mumbai Premier League 09.06.2026

T20

Wankhede Stadium

TRI
TRI

148

EAG
EAG

172

Playing

TRI
TRI
EAG
EAG

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

TRI
TRI
EAG
EAG

no information yet

First TeamSecond Team