Squads Triumph Knights MNE vs Namo Bandra Blasters T20 Mumbai Premier League 04.06.2026

T20

Wankhede Stadium

TRI
TRI

178

NAM
NAM

179

Playing

TRI
TRI
NAM
NAM

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

TRI
TRI
NAM
NAM

no information yet

First TeamSecond Team