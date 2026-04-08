Match details Belapur Blasters vs Kalyan Tuskers T20 Navi Mumbai Premier League 08.04.2026
Match Info
|Match:
|Navi Mumbai Premier League 2026
|Date:
|Saturday, April 04, 2026 - Sunday, April 19, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Wednesday, April 08, 2026 04:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Belapur Blasters Squad
|Players
|Bench
|Bende Soham, Bhoi Ganesh, Dombe Yuviraj, Jadhav Rahul, Patel Indal, Shekhar Shashank, Shinde Yogesh, Singh Japjeet
Kalyan Tuskers Squad
|Players
|Bench
|Bhoir Rushikesh, Gupta Deepu, Patil Aadarsh, Patil Chinmay
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet