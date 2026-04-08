Squads Belapur Blasters vs Kalyan Tuskers T20 Navi Mumbai Premier League 08.04.2026

T20

BEL
BEL

162

KAL
KAL

165

Playing

BEL
BEL
KAL
KAL

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

BEL
BEL
KAL
KAL
First TeamSecond Team
Bende Soham

no information yet

Bhoir Rushikesh

no information yet

Bhoi Ganesh

no information yet

Gupta Deepu

no information yet

Dombe Yuviraj

no information yet

Patil Aadarsh

no information yet

Jadhav Rahul

no information yet

Patil Chinmay

no information yet

Patel Indal

no information yet

Shekhar Shashank

wicket keeper

Shinde Yogesh

no information yet

Singh Japjeet

no information yet