Squads Belapur Blasters vs Kalyan Tuskers T20 Navi Mumbai Premier League 08.04.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Bende Soham
no information yet
Bhoir Rushikesh
no information yet
Bhoi Ganesh
no information yet
Gupta Deepu
no information yet
Dombe Yuviraj
no information yet
Patil Aadarsh
no information yet
Jadhav Rahul
no information yet
Patil Chinmay
no information yet
Patel Indal
no information yet
Shekhar Shashank
wicket keeper
Shinde Yogesh
no information yet
Singh Japjeet
no information yet