Match details Koparkairne Titans vs Mira Bhayandar Lions T20 Navi Mumbai Premier League 09.04.2026

T20

KOP
KOP

196

MIR
MIR

195

Match Info

Match:Navi Mumbai Premier League 2026
Date:Saturday, April 04, 2026 - Sunday, April 19, 2026
Toss:no information yet
Time:Thursday, April 09, 2026 12:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Koparkairne Titans Squad

Players
BenchNarang Rishi

Mira Bhayandar Lions Squad

Players
Bench

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet