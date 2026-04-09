Squads Koparkairne Titans vs Mira Bhayandar Lions T20 Navi Mumbai Premier League 09.04.2026

T20

KOP
KOP

196

MIR
MIR

195

Playing

KOP
KOP
MIR
MIR

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

KOP
KOP
MIR
MIR
First TeamSecond Team
Narang Rishi

no information yet