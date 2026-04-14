Match details Koparkairne Titans vs Vashi Warriors T20 Navi Mumbai Premier League 14.04.2026

T20

KOP
KOP

202

VAS
VAS

127

Match Info

Match:Navi Mumbai Premier League 2026
Date:Saturday, April 04, 2026 - Sunday, April 19, 2026
Toss:no information yet
Time:Tuesday, April 14, 2026 04:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Koparkairne Titans Squad

Players
BenchNarang Rishi

Vashi Warriors Squad

Players
Bench

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet