Squads Koparkairne Titans vs Vashi Warriors T20 Navi Mumbai Premier League 14.04.2026

T20

KOP
KOP

202

VAS
VAS

127

Playing

KOP
KOP
VAS
VAS

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

KOP
KOP
VAS
VAS
First TeamSecond Team
Narang Rishi

no information yet