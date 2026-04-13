Squads Sanpada Scorpions vs Belapur Blasters T20 Navi Mumbai Premier League 13.04.2026

T20

SAN
SAN

242

BEL
BEL

138

Playing

SAN
SAN
BEL
BEL

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

SAN
SAN
BEL
BEL

no information yet

First TeamSecond Team